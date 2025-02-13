Sevilen Mobilya Firması Dar Boğazda! Mahkemede Konkordato İlan Etti

Mahkeme, konkordato sürecinin yönetimi için Mali Müşavir Derya Coşkun ve İcra İflas Hukukçusu Murat Oruç’u konkordato komiseri olarak atadı. Alacaklıların haklarını korumak ve süreci denetlemekle görevli olan komiserler, Fluart Mobilya’nın mali durumunu inceleyecek ve mahkemeye rapor sunacak.

ALACAKLILARA İTİRAZ HAKKI

Konkordato talebine ilişkin duruşma, 9 Nisan 2025 tarihinde saat 13:43'te yapılacak. Alacaklılar, ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde konkordato talebine itiraz edebilecek. İtirazlar, konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir durum olmadığına dair delillerle birlikte sunulabilecek. Mahkeme, itirazları değerlendirerek konkordato talebinin kabul edilip edilmeyeceğine karar verecek.

Fluart Mobilya ve Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin yanı sıra Fevzi Oymak da konkordato talebinde bulunan isimler arasında yer alıyor. Şirket, ekonomik darboğazdan çıkabilmek ve alacaklılarıyla anlaşma sağlamak amacıyla bu yasal süreci başlattı.