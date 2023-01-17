Anlaşma yapıldı: Metal işçisine ek zam

Türk Metal Sendikası, Birleşik Metal-İş Sendikası ve Özçelik-İş Sendikası'nın, Metal Sanayicileri İşveren Sendikası (MESS) ile yürüttüğü Toplu İş Sözleşmesi'nde (TİS) ek zam için mutabakat sağlandı.

Bir süredir devam eden müzakerelerde bugün uzlaşma sağlandı. Yapılan anlaşma ile elde edilen toplam zam oranı yüzde 34 oldu. İşçilere 2023 yılı Mart ayında verilmesi gereken dördüncü dilim ücret zammının da mart ayı beklenmeden, düzenlemenin ardından yüzde 15 olarak uygulanması kararı alındı. Söz konusu ek zam kararı toplu sözleşmeler için ilk kez alındı.

ANLAŞMA YAZILI AÇIKLAMAYLA DUYURULDU

Ek zam, Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci imzasıyla yapılan yazılı açıklama ile kamuoyuna duyuruldu.

Yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizde başta işçiler olmak üzere, emeği ile geçinen bütün kesimler, olumsuz ekonomik koşulların ve yüksek enflasyonun neden olduğu hayat pahalılığı ve ortaya çıkan geçim sıkıntısı ile mücadele etmektedir. Buna ek olarak asgari ücrete gelen zam da, örgütlü olduğumuz işyerlerinde ücretler arasında yakınlaşmaya ve ücret dengesinin bozulmasına neden olmuştur.

Bu durum, Sendikalarımız Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş’in, Metal Sanayicileri İşveren Sendikası MESS ile 12 Ocak 2022 günü imzaladığı ve 1 Eylül 2021-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında geçerli olan Grup Toplu İş Sözleşmesinde kıdem zammına dayalı yeni bir düzenlemeyi zorunlu kılmıştır.

Bu amaçla, bir süredir devam eden müzakerelerin sonuncusu bugün (17 Ocak 2023 Salı günü) MESS Genel Merkezinde yapılmış ve taraflar aşağıdaki mutabakatın kamuoyuna duyurulması kararı almıştır.

Buna göre;

►İşçilerin 31 Aralık 2022 günkü saat ücretleri önce 48,04 TL’ye çekilecektir. Daha sonra, yürürlükteki toplu iş sözleşmesi gereğince, 2023 yılı Mart ayında verilmesi gereken dördüncü dilim ücret zammı, Mart ayını beklemeden, yukarıda belirtilen düzenlemenin ardından yüzde 15 olarak uygulanacaktır. Ancak Mart ayındaki son altı aylık enflasyon oranının yüzde 15’i aşması halinde, aşan kısmın tamamı 28 Şubat’taki ücretlere yansıtılacaktır.

►Bu düzenlemeden sonra her kıdem yılı için saat ücretlerine, 10,5 TL’yi geçmemek üzere, 70 kuruş eklenecektir.

►Böylece anlaşmayla birlikte elde edilen toplam zam oranı yüzde 34 olmuştur.

Sendikalarımız tarafından yapılan bu iyileştirmenin, MESS’e bağlı işyerlerinde çalışan üyelerimizin yaşadığı reel ücret kayıplarını bir nebze olsun azaltacağına ve 2023-2025 dönemi MESS Grup Toplu İş Sözleşmesinde kayıplarımızı telafi edeceğimize inanıyoruz."