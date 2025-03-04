Şehirlerarası Ulaşımda Yeni Dönem: Rekor Ceza Verilecek

Karayolu Taşıma Kanunu'ndaki idari para cezalarının artırılmasına ilişkin Meclis'e sunulan kanun teklifiyle birlikte, biletsiz yolcu taşıyanlara uygulanan üst limit 85 bin liraya çıkarılacak.

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Şehirlerarası Ulaşımda Yeni Dönem: Rekor Ceza Verilecek

Karayolu Taşıma Kanunu'nda yapılacak değişiklikle birlikte biletsiz yolcu taşıyanlar için uygulanan 300 lira para cezasının alt sınırı 8 bin 500 lira olurken, üst sınırı ise 85 bin lira olacak.

AKP milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında Karayolu Taşıma Kanunu'ndaki idari para cezalarının artırılmasına, doğum yardımına ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) çalışanlarına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi hazırladı.

Şehirlerarası Ulaşımda Yeni Dönem: Rekor Ceza Verilecek - Resim : 1

Bu hafta TBMM Başkanlığına sunulması beklenen teklife göre, Karayolu Taşıma Kanunu'ndaki idari para cezaları artırılacak.

Biletsiz yolcu taşıyanlara verilen 300 lira idari para cezasının alt sınırı 8 bin 500, üst sınırı da 85 bin liraya çıkarılacak. Böylece biletsiz yolcu taşıyanlara 8 bin 500 lira ila 85 bin lira arasında idari para cezası uygulanabilecek. Sözleşmesiz taşımacılık yapanlara da aynı miktarlarda idari para cezası kesilecek.

Terminal ve ara durak dışında yolcu indirip bindiren taşımacılara ise 5 bin lira ila 50 bin lira arasında idari para cezası verilecek.

Şehirlerarası Ulaşımda Yeni Dönem: Rekor Ceza Verilecek - Resim : 2

DOĞUM YARDIMI VE DHMİ DÜZENLEMESİ

Teklifle, doğum yardımına ilişkin Sosyal Hizmetler Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de değişikliğe gidilecek.

Bu düzenlemeye göre, 1 Ocak 2025'ten itibaren doğum yardımının miktarı Cumhurbaşkanınca belirlenecek. Doğum yardımları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan ödenecek. Bu yardımlardan vergi kesintisi yapılmayacak.

Ayrıca teklifle DHMİ çalışanlarına "Eurocontrol havacılık tazminatı" verilmesine yönelik düzenlemeye gidilecek.

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Kaynak: AA

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