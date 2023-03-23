Seçim öncesi apar topar satıldı: Bakan yardımcısı ihaleden banka patronu olarak çıktı

TMSF’nin satışa çıkardığı Türkbank, yaklaşık 300 milyon lirayı bulan gayrimenkulleri, nakit varlığı, tahvilleri ve 2 ayrı banka lisansıyla birlikte 455 milyon liraya satıldı.Bu satış bankanın gayrimenkulleri hariç 155 milyon liraya satıldığı anlamına geliyor.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, seçime sayılı günler kala 110 yıllık Türk Ticaret Bankası (Türkbank) kapalı kapılar ardında yapılan ihaleyle 455 milyon liraya satıldı. 7 firmanın şartname aldığı, 4 firmanın yarışma öncesi gerekçe bile gösterilmeden elendiği, yarışmaya katılan 3 firmadan 2’sinin açık artırmaya katılmadığı ihalede 455 milyon liralık en yüksek teklifi Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verdi.

İki ayrı bankanın daha lisansını elinde bulunduran Türkbank’ın kasasındaki varlıkları ve gayrimenkullerinin değerinin 300 milyon lirayı bulacağı hesaplanırken, bankanın piyasa değerinin 1 milyar liranın üzerinde olduğu iddia ediliyor.

TMSF yönetiminin ihalede verilen 455 milyon liralık teklifi uygun bulması halinde 110 yıllık banka, iki ayrı banka lisansı, bilançodaki varlıkları ile değerli gayrimenkulleri TİM’e geçecek.

TMSF’ye geçen bankanın mal varlıkları satılarak borçları ödendi. Kalan para da bankaya bırakıldı. TMSF 2021 yılında bankaya tekrar lisans alıp bankacılık faaliyetine başlattı.

İHALE KAPALI KAPILAR ARDINDA YAPILDI BAKAN YARDIMCISI BANKA PATRONU OLDU

Kapalı kapılar ardından yapılan ihalede Türk Ticaret Bankası yani Türk Bank'ın ihalesinde en çok rakamı veren ihracatçıların, İhracatı Geliştirme AŞ'nin İGE'nin üzerinden girmesi bir çok soruyu gündeme getirdi. TİM yani Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin ortaklığıyla 1 yıl önce kurulan İGE'nin başında oturan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay'ın oturması, bakanlıktan banka patronluğuna yorumlarının yapılmasına neden oldu.

SEÇİM ÖNCESİ İNCE HESAPLAR

Gelen bilgilere göre Bankanın hisselerinin yüzde 98 satış Türkbank’ın bünyesinde İslam Ticaret Bankası ile Adapazarı İslam Ticaret Bankası isminde iki ayrı bankanın lisansı bulunuyor. TİM önderliğinde Türkbank’ı alan firma bu iki bankanın da sahibi olacak.

Bankanın toplam varlığının 300 milyon liranın üzerinde olduğu, ihalede oluşan bedelin kabul edilip satışın onaylanması halinde Türkbank’ın gerçekte 100 ila 150 milyon liraya satılmış olacağı iddia edildi.