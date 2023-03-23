Altın fiyatlarına Fed dopingi: Gram altın atağa geçti!

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizi 25 baz puan artırmasının ardından dolar/TL, diğer para birimleri karşısında baskılanırken, gram altın yükselişe geçti.

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Altın fiyatlarına Fed dopingi: Gram altın atağa geçti!

ABD Merkez Bankası (Fed) dün politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırtı.

Fed'in karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası dolar, diğer para birimleri karşısında ve emtia karşısında değer kaybetti.

GRAM ALTIN NE KADAR?

BU gelişmeler sonrası gram altın, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından düne göre, yüzde 0,66 artışla bin 214 liradan işlem görüyor.

Dün, ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,57 değer kazancıyla bin 206 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın bin 990 lira, Cumhuriyet altını da 8 bin 60 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI YÜKSELİŞTE

Dün bin 970 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,61 artışla bin 982 dolardan alıcı buluyor.

GÖZLER MERKEZ BANKASI'NDA

Öte yandan bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararı yatırımcıların odağında bulunuyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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