Gözler saat 14.00'te: Dolarda son durum!

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısı sonrası devam eden belirsizlikler dolar/TL'yi baskılarken, bugün gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi.

Gözler saat 14.00'te: Dolarda son durum!

Fed, ülkede 3 bankanın batması ve piyasalarda beklentilerin alt üst olduğu sürecin ardından dün para politikası kararlarını açıkladı.

Banka, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,75-5 aralığına yükseltti.

DOLARDA SON DURUM

Öte yandan gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) saat 14.00'da açıklayacağı faiz kararına çevrilirken dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından 19,0470'ten işlem görüyor.

Dün, en düşük 18,9448, en yüksek 19,0603'ü gören dolar/TL, günü 19,0440'tan tamamlamıştı.

DOLARDA ENDEKSİ DÜŞÜYOR

Düşüş eğilimini üst üste altıncı işlem gününe taşıyan dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,4 azalışla 102 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi önceki kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 1,0920 seviyelerinden alıcı buluyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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