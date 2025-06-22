Şarjı En Uzun Giden Akıllı Telefonlar Açıklandı: Zirveye 3 Model Birden Yerleşti

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DxOMark’ın yayınladığı güncel rapora göre, Honor Magic 7 Lite, Honor X9c ve Motorola Edge 60 Pro, 164 puanla şarj ömrü konusunda zirveyi paylaşıyor. Bu modeller, uzun kullanım süreleri ve optimize edilmiş şarj sistemleri sayesinde listede üst sıralarda yer aldı.

Hemen ardından gelen OPPO Find X7 Ultra, 5.000 mAh batarya kapasitesiyle 160 puan alarak dördüncü sıraya yerleşti. Listenin beşinci sırasında ise 5.600 mAh’lik devasa bataryasıyla Honor Magic 6 Pro yer aldı ve 157 puan topladı.

Altıncı sıradaki Honor Magic 6 Lite ise 5.800 mAh’lik bataryasıyla 156 puan alarak dikkat çeken modellerden biri oldu.

Şarjı En Uzun Giden Akıllı Telefonlar – Haziran 2025

Honor Magic 7 Lite – 164 puan

Honor X9c – 164 puan

Motorola Edge 60 Pro – 164 puan

OPPO Find X7 Ultra – 160 puan

Honor Magic 6 Pro – 157 puan

Honor Magic 6 Lite (5800 mAh) – 156 puan

Honor X9b – 156 puan

OPPO Find X8 – 156 puan

OPPO Find X8 Pro – 155 puan

Honor Magic 5 Lite 5G – 152 puan

Motorola Edge 2025 – 152 puan

Honor X7b – 151 puan

OPPO Find X6 Pro – 151 puan

Honor Magic 6 Lite (5300 mAh) – 150 puan

Honor X7a – 147 puan

OPPO Reno12 Pro – 147 puan

Realme GT Neo 5 (240W) – 147 puan

OPPO Reno6 5G – 146 puan

Honor 200 – 145 puan

Honor 200 Pro – 145 puan

Kaynak: Haber Merkezi