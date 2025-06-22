Şarjı En Uzun Giden Akıllı Telefonlar Açıklandı: Zirveye 3 Model Birden Yerleşti
Akıllı telefon kullanıcılarının en çok önem verdiği kriterlerden biri olan pil performansı, cihaz seçiminde belirleyici rol oynamaya devam ediyor. Özellikle yoğun kullanımda gün boyu priz aramadan işlem yapabilmek isteyen kullanıcılar için uzun pil ömrü sağlayan telefonlar büyük ilgi görüyor. Bu kapsamda DxOMark, 2025 yılı Haziran ayı itibarıyla batarya performansı en yüksek telefon modellerini sıraladı.
DxOMark’ın yayınladığı güncel rapora göre, Honor Magic 7 Lite, Honor X9c ve Motorola Edge 60 Pro, 164 puanla şarj ömrü konusunda zirveyi paylaşıyor. Bu modeller, uzun kullanım süreleri ve optimize edilmiş şarj sistemleri sayesinde listede üst sıralarda yer aldı.
Hemen ardından gelen OPPO Find X7 Ultra, 5.000 mAh batarya kapasitesiyle 160 puan alarak dördüncü sıraya yerleşti. Listenin beşinci sırasında ise 5.600 mAh’lik devasa bataryasıyla Honor Magic 6 Pro yer aldı ve 157 puan topladı.
Altıncı sıradaki Honor Magic 6 Lite ise 5.800 mAh’lik bataryasıyla 156 puan alarak dikkat çeken modellerden biri oldu.
Şarjı En Uzun Giden Akıllı Telefonlar – Haziran 2025
Honor Magic 7 Lite – 164 puan
Honor X9c – 164 puan
Motorola Edge 60 Pro – 164 puan
OPPO Find X7 Ultra – 160 puan
Honor Magic 6 Pro – 157 puan
Honor Magic 6 Lite (5800 mAh) – 156 puan
Honor X9b – 156 puan
OPPO Find X8 – 156 puan
OPPO Find X8 Pro – 155 puan
Honor Magic 5 Lite 5G – 152 puan
Motorola Edge 2025 – 152 puan
Honor X7b – 151 puan
OPPO Find X6 Pro – 151 puan
Honor Magic 6 Lite (5300 mAh) – 150 puan
Honor X7a – 147 puan
OPPO Reno12 Pro – 147 puan
Realme GT Neo 5 (240W) – 147 puan
OPPO Reno6 5G – 146 puan
Honor 200 – 145 puan
Honor 200 Pro – 145 puan
Kaynak: Haber Merkezi