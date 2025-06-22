Emeklilik Yaşını 5 Yıla Kadar Öne Çekmek Mümkün Mü?

Türkiye’de emeklilik koşulları, çalışan milyonlarca kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Yaş haddinin yükselmesi ve emekli maaşlarının yetersiz kalması, erken emeklilik yollarına olan ilgiyi artırıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ise belirli meslek grupları ve özel durumlar için erken emeklilik fırsatları sunuyor.

Emeklilik Yaşını 5 Yıla Kadar Öne Çekmek Mümkün Mü?
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Fiili hizmet süresi zammı, ağır ve tehlikeli iş kollarında görev yapan çalışanların emeklilik yaşını öne çeken önemli bir uygulama olarak öne çıkıyor. Madencilik, ağır sanayi, radyoaktif ortam, yeraltı işleri gibi mesleklerde çalışanlara, her yıl için ek prim günü kazandırılıyor.
Bu kapsamda, yıllık 60, 90 ya da 120 gün ek prim hakkı tanınan çalışanlar, uzun vadede 5 yıla kadar daha erken emekli olabiliyor.

ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN ANNELERE ÖZEL DÜZENLEME

SGK mevzuatında yer alan bir başka erken emeklilik hakkı ise engelli çocuğu olan annelere yönelik. Sürekli bakıma muhtaç çocuğu bulunan anneler, prim günlerinin %25’i kadar ilave prim kazanıyor. Bu ilave günler, emeklilik yaşından da düşülüyor.
Örneğin, 6.000 prim günü olan bir kadın sigortalı, 1.500 gün ek prim sayesinde emeklilik yaşını yaklaşık 4 yıl erkene çekebiliyor.

DOĞRU HESAPLAMA VE PLANLAMA ŞART

Erken emeklilikten faydalanmak isteyen sigortalılar için işe giriş tarihi, prim türü (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı), toplam prim günü ve yaş gibi kişisel veriler büyük önem taşıyor. Bu nedenle bireylerin, hangi düzenlemeden ne ölçüde yararlanabileceğini net bir şekilde belirlemek adına uzman desteği alması öneriliyor.
Yanlış başvuru ya da eksik bilgi nedeniyle yaşanabilecek hak kayıplarının önüne geçmek, ancak doğru planlama ve zamanında başvurularla mümkün oluyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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