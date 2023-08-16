Sadece 1 yılda 4 milyar dolarlık kripto para çalındı

Kripto endüstrisinin karşı karşıya kaldığı en önemli problemlerden biri hack olayları. Blok zinciri analiz şirketi Chainalysis'in verilerine göre siber suçlular, ayı piyasasına rağmen 2022'de yaklaşık 4 milyar dolarlık kripto varlık çaldı. Bu rakam, bir rekor olarak kayda geçti. 2023'te ise şimdiye kadar 500 milyon dolara yakın varlık, hack olaylarında kaybedildi.

Güvenlik endişeleri yatırımcıları kripto varlıklardan uzak tutuyor

ABD'de yapılan bir araştırma ise kripto paralar hakkında bilgi sahibi olduğunu söyleyenlerin yüzde 88'inin bu varlıklara güvenlik endişelerinden dolayı yatırım yapmadıklarını gösterdi. Söz konusu oran, tüm ABD'li yetişkinler arasında yaklaşık yüzde 65 düzeyinde. Bu durum, kripto varlıkların güvenliğini sağlamanın önemini net şekilde ortaya koyuyor. Ayrıca yatırımcıların bireysel tedbirlerini almalarının gerekliliğini de beraberinde getiriyor.

Kullanıcıların alabilecekleri bazı bireysel tedbirler arasında kripto varlıklarını kendi fiziksel cüzdanlarında saklamak, bir kripto işlemi yaparken gönderim yapılan cüzdan adresinin en az iki kez kontrol etmek, cüzdan ve borsalarda iki faktörlü kimlik doğrulama kullanmak sayılabilir.

Kripto varlıklar artık sigorta kapsamına alınıyor

Öte yandan platformlar da varlıkların güvenliğini sağlamak üzere daha ciddi önlemler almaya başladılar. Bu konuda Block Earner, iyi bir örnek teşkil ediyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye pazarına giriş yapan Avustralya merkezli platform, biyometrik doğrulama ve Merkle Science entegrasyonu gibi ek güvenlik katmanlarıyla kullanıcıların kripto varlıklarının güvenliğinden endişe etmeden işlem yapabilmelerini sağlıyor. Daha da önemlisi, kripto varlıkların sigortalı olmaları. Bu doğrultuda uzun yıllardır çalışmalar ve girişimler yapılmış olsa da uygulamaya geçmekte bazı zorluklar yaşandı. Block Earner ise yakın zaman içinde kullanıma sunacak olduğu Kripto Kasa ürünüyle varlıkları 320 milyon dolara kadar sigorta kapsamında saklayacak. Şirket, bu olanağı dünyaca ünlü kripto platformu Coinbase ile güç birliği yaparak sunuyor.

"Varlıklar, 320 milyon dolar teminatla korunacak"

Konu hakkında görüşlerini ifade eden Block Earner Türkiye Operasyon Müdürü Emrah Karadere, son dönemde sektörde yaşanan güven sarsıcı olayların yatırımcılarla hizmet sağlayıcı platformların arasını açtığını belirterek "Böyle bir dönemde kullanıcılarımıza güvenle işlem yapabilecekleri bir platform sunabilmek için geliştirdiğimiz yeni özelliklerimizi ve iş birliklerimizi paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Kullanıcılarımızın işlem güvenliğini sağlamlaştırmak için biometrik doğrulama adımını hayata geçirdik, anlık doğrulama ile kripto çekim işlemlerinin gerçek kullanıcı tarafından yapıldığından emin olabiliyoruz. Yine Merkle Science entegrasyonu şüpheli cüzdan adreslerinin tespiti ve takibi için çok ufuk açıcı bir gelişme; hatalı ve kötü niyetli işlemlerin önlenmesi, şüpheli işlemlerin askıya alınması ve kullanıcı teyit sürecinin işletilmesi gibi süreçler hayatımıza girecek. Son olarak yatırımcı açısından sektördeki en önemli konu olan varlık güvenliğiyle ilgili bizi çok heyecanlandıran bir ürünü yılın son çeyreğinde lanse ediyoruz; Kripto Kasa. Soğuk cüzdan teknolojisi kullanan güvenilir bir kripto varlık saklama çözümünü tüm bireysel kullanıcılar için erişilebilir hale getireceğiz. Üstelik kullanıcılarımızın varlıkları 320 milyon USD’lik bir sigorta teminatıyla korunuyor olacak, sigortalı kripto varlık saklama çözümümüz sektördeki ilklerden biri olacak" dedi.