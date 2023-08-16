Harcamalarda rekor: Mehmet Şimşek'in 'tasarruf genelgesi'ne kimse kulak asmamış

T24 yazarı Çiğdem Toker, bugün kaleme aldığı yazısında, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı temmuz ayı bütçe uygulama sonuçlarını değerlendirdi.

"Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir ay önce, kamu kurum ve kuruluşları için tasarruf genelgesi yayımladı. Daha doğrusu Şimşek, tasarruf konulu 2021 Haziran’da yayımlanmış Cumhurbaşkanlığı genelgesine atıfta bulundu. Deprem kaynaklı maliyet dışında bütün harcamaların gözden geçirilmesini, tasarruf tedbirleri içini ivedilikli adım atılmasını ve takibin tavizsiz yapılmasını istedi. Şimşek imzasıyla kamu kurumlarına gönderilen genelgede, bütün harcamalar için tasarruf istendi istenmesine ama tasarruf kurallarına uyulsun diye özellikle vurgulanan giderler vardı: Taşınmaz ve taşıt kullanımı, haberleşme giderleri, basın ve yayın giderleri, kırtasiye alımı, temsil, tören ağırlama giderleri." hatırlatmasını yapan Toker, "Genelgeye pek kulak asılmamış" diyerek yazısını şöyle sürdürdü:

"İncelendiğinde görüleceği gibi, Şimşek’in yayımladığı tasarruf genelgesinin ardından yapılan harcamalarda, taşınmaz kiralama ve kırtasiye alım tutarı, bir önceki aya göre düşmüş. Buna karşılık haberleşme, temsil tören ağırlama ve taşıt kiralama harcamalarında tasarruf etmek bir yana önemli artışlar var."

Örtülü ödenek harcamalarında da rekor kırıldığını söyleyen Toker, "Tasarruf genelgesine konu edilmeyen ya da edilemeyen harcama kalemlerinde ise durumlar bildiğiniz gibi. Sözgelimi nereye harcandığı ve de hesabı sorulamayan örtülü ödenek harcaması, bütün zamanların rekorunu kırmış temmuz ayında: 901,6 milyon TL. Başka bir ifadeyle temmuz ayında örtülü ödenekten kullanılan bütçe kaynağı ile 79 bin kişiye asgari ücret ödenebilir. Ödensin anlamında söylemiyorum, okurlar, milli menfaatler için bir ayda yapılan harcama tutarı hakkında fikir sahibi olsun diye pratik bir hesap. Temmuz ayı örtülü ödenek harcaması, bir önceki ayı katlamış. Bütçede gizli hizmet gideri olarak anılan bu kalemden haziran ayında yapılan harcama 577.8 milyon TL’ymiş." diye yazdı.

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