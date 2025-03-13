Rusya Merkez Bankası’ndan Kripto Para Uyarısı

Rusya Merkez Bankası Başkan Birinci Yardımcısı Vladimir Çistyukhin, kripto paralarla yapılan işlemleri çok riskli bulduklarını, niteliksiz yatırımcıların korunması gerektiğini söyledi.

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Rusya Merkez Bankası’ndan Kripto Para Uyarısı

Çistyukhin, Moskova'da düzenlenen Finans Piyasaları Forumu'nda yaptığı konuşmada, kripto paralarla gerçekleştirilen tüm işlerin "gri bölgede" yer aldığını söyledi.

Söz konusu işlemlerin düzenlenmediğine işaret eden Çistyukhin, kripto paralarla yapılacak işlemlere yönelik süreçlerin belirli bir mevzuatla belirlenmesi üzerine çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Deneyimsiz yatırımcıların kripto paralar konusunda korunmaları gerektiğinin altını çizen Çistyukhin, "Kripto para birimleriyle işlem ve yatırım yapmanın son derece riskli bir faaliyet olduğuna ve niteliksiz yatırımcının mümkün olduğunca bu tür faaliyetlerden korunması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Çistyukhin, kripto paralarla yapılacak işlemlere ilişkin düzenlemelerde, bu işlemler için Rus altyapısının kullanılacağına da vurgu yaptı.

Finans sektöründe yapay zeka ve dijital ruble kullanımına ilişkin de konuşan Çistyukhin, "Tüm bu teknolojilerin, en teknolojik liderliğimizi daha da pekiştirmemize izin vereceğini düşünüyorum." yorumunda bulundu.

Rusya Merkez Bankası, kripto para işlemleri yapılması izninin sadece nitelikli yatırımcılara verilmesini dün hükümete önermişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ise Ağustos 2024'te imzaladığı kararnameyle kripto paraların uluslararası ödemelerde ve Forex işlemlerinde deneysel olarak kullanılmasını yasal hale getirmişti.

Kaynak: AA

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