Kur Korumalı Mevduat Düşüş Yavaşladı

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarında (KKM) düşüş devam etti. 7 Mart haftasındaki düşüş 21,2 milyar TL oldu.

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Kur Korumalı Mevduat Düşüş Yavaşladı

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş 7 Mart haftasında da devam etti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültenine göre, Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 846,6 milyar TL'den 825,4 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 16 trilyon 857,6 milyar TL'den 17 trilyon 60,7 milyar TL'ye, mevduat 19 trilyon 803,7 milyar TL'den 19 trilyon 997,3 milyar TL'ye çıktı.

Tüketici kredileri 2 trilyon 117,2 milyar TL'den 2 trilyon 122,5 milyar TL'ye yükselirken, bireysel kredi kartları 1 trilyon 926,2 milyar TL'den 1 trilyon 895 milyar TL'ye indi.

Takipteki alacaklar ise 333,7 milyar TL'den 339,1 milyar TL'ye çıktı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Kur Korumalı Mevduat (KKM) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
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