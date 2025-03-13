TurkNet'e Siber Saldırı Sonrası Açıklama: Kişisel Veriler, Finansal Bilgiler, Parolalar... Yetkisiz Erişimi Doğruladılar

Geçtiğimiz gün TurkNet'e yapılan siber saldırıda yetkisiz erişim ile bazı bilgilerin çalındığı doğrulandı. Şirketten konuya ilişkin ilk açıklama gelirken parolalar ve finansal bilgilere erişim sağlanamadığı belirtildi. Açıklamada, "Tüm bu girişimlerin sorumlularının tespiti ve gerekli hukuki süreçlerin başlatılması için çalışmalarımız ilgili kamu kurumlarıyla koordineli bir şekilde yürütülecek" denildi.

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TurkNet'e Siber Saldırı Sonrası Açıklama: Kişisel Veriler, Finansal Bilgiler, Parolalar... Yetkisiz Erişimi Doğruladılar

Türkiye’nin önde gelen internet servis sağlayıcılarından TurkNet de siber saldırganların hedefi oldu. Şirket 11 Mart 2025 tarihinde gerçekleşen geniş çaplı bir siber saldırıya uğradığını duyurdu. Yaşanan bu olay, kullanıcıların kişisel bilgilerinin güvenliği konusunda büyük endişelere yol açarken saldırının detaylarına ilişkin açıklama geldi.

Müşteri bilgilerine yetkisiz erişim sağlandığı doğrulansa da finansal bilgiler ve kullanıcı parolalarının güvende olduğu belirtildi. Şirket, ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde hukuki sürecin başlatıldığını ve ek güvenlik önlemlerinin devreye alındığını açıkladı.

TurkNet'e Siber Saldırı Sonrası Açıklama: Kişisel Veriler, Finansal Bilgiler, Parolalar... Yetkisiz Erişimi Doğruladılar - Resim : 1

Şirketin konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Kamuoyunun bilgisine,

TurkNet olarak kurulduğumuz günden bu yana, güveni, şeffaflığı, hesap verilebilirliği, kurumsal yönetişimi en önemli önceliğimiz olarak görüyoruz. Bu açıklamayı da bu ilkelerimiz çerçevesindeki sorumluluğumuzun bir gereği olarak kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.

Son dönemde, dünyada ve Türkiye’de örnekleri her geçen gün artan siber saldırılar, küresel ölçekte birçok şirketin teknolojik altyapısını hedef almakta olup, TurkNet’e yönelik benzer bir siber saldırının yapıldığı 11 Mart 2025 tarihinde tespit edilmiştir.

TurkNet olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında alınan önlemlere rağmen kurumumuza ait veri tabanına bir siber saldırı gerçekleşmiştir. Bu esnada gerekli teknik ve idari tedbirlerin seviyesi artırılmış, güvenlik sağlanmıştır.

Yaşanan hadise sonrası hizmetimizde herhangi bir kesinti ve/veya sorun yaşanmamıştır.

İhlale konu olan veri tabanımızda, bir kısım müşterilerimize ait ad, soyad, telefon numarası, abonelik numarası, T.C. kimlik numarası, kimlik bilgileri, TurkNet abonelik devre bilgileri, adres, statik IP bilgileri bulunmaktadır. Yaşanan saldırı, müşterilerimizin finansal bilgilerini ve TurkNet kullanıcı parolalarını kapsamamakta olup, bu bilgiler uçtan uca güvendedir.

Tüm bu girişimlerin sorumlularının tespiti ve gerekli hukuki süreçlerin başlatılması için çalışmalarımız ilgili kamu kurumlarıyla koordineli bir şekilde yürütülecek olup, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na gerekli ihlal bilgilendirmesi yapılacaktır.

An itibarıyla tüm ilave önlemler titizlikle devreye alınmış olup, mevcut parolanızla Online İşlem Merkezimiz ve mobil uygulamamızı güvenle kullanabilirsiniz.

Olası gelişmelerde, süreçle ilgili sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.”

Kaynak: Haber Merkezi

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