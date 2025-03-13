Merkez Bankası Rezervlerinde Toparlanma: Yeniden 170 Milyar Dolar Seviyesinde

Merkez Bankası toplam rezervleri son 2 haftada 7 Mart ile sona eren haftada 3 milyar dolar artışla 169 milyar 915 milyon dolara yükseldi.

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Merkez Bankası Rezervlerinde Toparlanma: Yeniden 170 Milyar Dolar Seviyesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) haftalık rezerv verilerini yayımladı. TCMB döviz rezervleri 8 yılı aşan bir süre sonra ilk kez çıktığı 173 milyar doların üzerinde kalamamış ve art arda ikinci kez gerilemişti.

7,7 milyar dolarlık düşüşün ardından TCMB’nin yayımladığı haftalık verilere göre, 7 Mart ile sona eren haftada döviz rezervler 3 milyar 45 milyon dolar artarak 94 milyar 757 milyon dolardan 97 milyar 802 milyon dolara geriledi.

Altın rezervleri 70 milyar 659 milyon dolardan 72 milyar 112 milyon dolara çıktı.

Böylece toplam rezervler 165 milyar 416 milyon dolar olan seviyesinden, 169 milyar 915 milyon dolara geldi.

Bir önceki hafta 68 milyar 389 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 5 milyar 875 milyon dolar artarak 74 milyar 264 milyon dolara çıktı.

Kaynak: Haber Merkezi

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