Dünyada Yüzde 13, Türkiye'de Yüzde 870'lik Artış! Kırmızı Et Fiyatları Guinness Rekorlar Kitabı'na Hazırlanıyor

Kırmızı et fiyatları aldı başını gitti. Pandemiden bu yana dünyada sadece yüzde 13 artan fiyatlar Türkiye'de yüzde 870'lik artış yaşadı. Duruma tepki gösteren CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Mühip Kanko, "Eskiden 'ayda bir et yiyebiliyoruz' diyen vatandaş, artık kasabın önünden bile geçemiyor' diyerek duruma tepki gösterdi.

Tuğçenur Acar Tuğçenur Acar
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Dünyada Yüzde 13, Türkiye'de Yüzde 870'lik Artış! Kırmızı Et Fiyatları Guinness Rekorlar Kitabı'na Hazırlanıyor

CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Mühip Kanko, Türkiye’deki et fiyatlarında yaşanan fahiş artışı eleştirdi. Et fiyatlarının son yıllarda rekor düzeyde arttığını belirten Kanko, bunun ekonomik krizin bir yansıması olduğunu vurguladı.

ET FİYATLARINDA DRAMATİK ARTIŞ

CHP’li vekil et fiyatlarına ilişkin dikkat çeken verileri de paylaştı. Dünyada et fiyatları 2020’den bu yana yalnızca yüzde 13 artarken Türkiye’de yüzde 870 oranında yükseldi. Kanko bu durumu, “Eskiden “Ayda bir et yiyebiliyoruz” diyen vatandaş, artık kasabın önünden bile geçemiyor! Halkın sofrasında et değil, yoksulluk var” diyerek eleştirdi.

'YABANCI ÜRETİCİ ZENGİN EDİLDİ'

Bunun yanında hükümetin tarım ve hayvancılığı bitirerek yerli üreticiyi yok saydığını dile getiren Kanko, “Tarım bitirildi, hayvancılık çökertildi, yerli üretici kaderine terk edildi! AKP, üretimi desteklemek yerine ithalat lobilerine kapı açtı. Çiftçi iflasa sürüklenirken, yabancı üreticiler zengin edildi” ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE YENİDEN ÜRETECEK’

“Artık yeter! Türkiye, açlık ve yoksulluğun ülkesi olmamalıdır. Halkın alın terini sömüren, mutfakları yangın yerine çeviren bu iktidar sandıkta hesap verecek” diyen Kanko şunları söyledi:

“Biz halkın yanında olacağız, sofralardaki yangını söndüreceğiz! Bu harami düzeni yıkıp, Türkiye’yi yeniden üreten, refahı tabana yayan bir ülke yapacağız. Kimse yatağa aç girmeyecek, çocuklar sağlıklı beslenecek!” ifadelerini kulandı.”

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Kırmızı et Enflasyon tarım Hayvancılık
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