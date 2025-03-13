Merkez Bankası, Faiz İndirdiği Toplantının Özetini Yayımladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 250 baz puan faiz indirimi gerçekleştirdiği Mart toplantısının özetleri yayımlandı. Bu kapsamda hizmet sektöründe hakim olan fiyatlama davranışının önemli bir atalete ve şokların enflasyon üzerindeki etkilerinin uzun bir zamana yayılmasına neden olduğuna işaret eden banka, “Hizmet enflasyonu mallara göre yüksek seyrini sürdürmektedir” değerlendirmesini yaptı.

Politika faizinin 250 baz puan düşürüldüğü 6 Mart tarihli PPK toplantısının özetini yayımlayan TCMB, “Aylık bazda kira enflasyonu, sözleşme yenileme oranındaki mevsimsel düşüşün yanı sıra sözleşmelerdeki artış oranının yavaşlamasıyla yüzde 5,24’e gerilemekle birlikte yüksek seyretmiştir” dedi.

Özetlerde “Üretici enflasyonunda son dönemde gözlemlenen görece düşük seyir, tüketici tarafında mal fiyatlarını olumlu yönde etkilemektedir” ifadeleri kullanıldı.

TCMB enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi