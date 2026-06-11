Rusların Türkiye’de En Çok Ev Aldığı İlçe Belli Oldu

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Türkiye'de gayrimenkul yatırımı yapan yabancılar arasında liderliğini koruyan Rusların en çok tercih ettiği yerleşim yerleri netleşti.

Akdeniz sahillerine yoğun ilgi gösteren Rusya Federasyonu vatandaşları, Türkiye genelinde en çok Antalya'nın Alanya ilçesinden mülk edindi. Alanya'yı, Mersin'in yükselen yıldızı Erdemli ilçesi takip etti. Verilere göre, bu yılın ocak-nisan döneminde Ruslar Alanya'dan 368 konut satın alırken, Erdemli'den ise 87 konutun yeni sahibi oldu.

15 BİNİ AŞKIN KONUT RUSLARIN OLDU

Bölgedeki emlak piyasasını domine eden Rusya vatandaşlarının Alanya ilçesindeki yıllık alım grafiği şu şekilde kayıtlara geçti:

2022 Yılı: 6 bin 640 konut

2023 Yılı: 4 bin 203 konut

2024 Yılı: 2 bin 352 konut

2025 Yılı: 1 bin 662 konut

2026 (Ocak-Nisan): 368 konut (Ocak: 89, Şubat: 70, Mart: 102, Nisan: 107)

Toplam: Alanya genelinde Ruslar 15 bin 225 konutun tapusunu aldı.

YILLARA GÖRE KONUT SATIŞI

Türkiye genelinde yabancılara yapılan konut satışlarında Rusya Federasyonu vatandaşları tam 4 yıldır açık ara birinci millet olma unvanını koruyor. Türkiye genelinde ocak-nisan döneminde yabancılara satılan toplam 5 bin 711 konutun 902'sini yine Ruslar aldı.

Yıllara göre Türkiye genelindeki yabancı satışı ve Rusların payı şöyle:

"2022'de yabancılara konut satışı 67 bin 490, Rusya Federasyonu vatandaşlarının aldığı konut sayısı 16 bin 312. 2023'te yabancılara konut satışı 35 bin 5, Rusya Federasyonu vatandaşlarının aldığı konut sayısı 10 bin 540. 2024'te yabancılara konut satışı 23 bin 781, Rusya Federasyonu vatandaşlarının aldığı konut sayısı 4 bin 867. 2025'te yabancılara konut satışı 21 bin 534, Rusya Federasyonu vatandaşlarının aldığı konut sayısı 3 bin 649."

Kaynak: DHA