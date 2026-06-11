YouTube Premium Türkiye Fiyat Listesi Değişti: İşte Paket Paket Yeni Zamlı Ücretler

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Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı bulunan popüler video ve müzik platformu YouTube, abonelik ücretlerinde fiyat güncellemesi yaptı, zamlar bugün itibarıyla resmen yürürlüğe girdi. Reklamsız video izleme, arka planda oynatma, çevrimdışı indirme ve YouTube Music erişimi sunan platform, güncel fiyat listesini kullanıcılarına bildirmeye başladı.

İŞTE YENI ZAMLI TARIFE LISTESI

Habertürk'te yer alan habere göre, YouTube, Türkiye’deki abonelik paketlerini dört ana kategoride güncelledi.

Bireysel abonelik 79,99 TL'den 119,99 TL'ye,

Aile paket 159,99 TL'den 239,99 TL'ye,

Öğrenci aboneliği 52,99 TL'den 79,99 TL'ye

Premium lite 49,99 TL'den 79,99 TL'ye yükseldi.



Öte yandan, Apple'ın uygulama içi satın alım komisyonları nedeniyle iOS (iPhone/iPad) cihazlar üzerinden doğrudan yapılan aboneliklerin fiyatı, web veya Android kanallarına kıyasla yaklaşık yüzde 30 daha pahalı olarak faturalandırılmaya devam edecek.

KULLANICILAR İPTAL EDEBİLİR

Bu fiyat artışlarının ardından birçok kullanıcının abonelik tercihlerini gözden geçirmesi bekleniyor. Özellikle bütçesini dikkatli yöneten öğrenci ve orta gelir grubu kullanıcılar, ücretsiz YouTube’a dönmeyi veya rakip platformlara yönelmeyi değerlendirebilir. Buna karşılık, arka planda oynatma konforundan vazgeçemeyen kemik kitlenin ise yeni fiyatları kabul ederek platformda kalacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Habertürk