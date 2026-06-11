YouTube Premium Türkiye Fiyat Listesi Değişti: İşte Paket Paket Yeni Zamlı Ücretler

YouTube, Türkiye’deki tüm Premium abonelik paketlerinin ücretlerinde artışa gitti. Bugün itibarıyla yürürlüğe giren yeni tarifeyle bireysel abonelik 119,99 TL’ye, aile paketi ise 239,99 TL’ye fırladı.

Son Güncelleme:
YouTube Premium Türkiye Fiyat Listesi Değişti: İşte Paket Paket Yeni Zamlı Ücretler
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı bulunan popüler video ve müzik platformu YouTube, abonelik ücretlerinde fiyat güncellemesi yaptı, zamlar bugün itibarıyla resmen yürürlüğe girdi. Reklamsız video izleme, arka planda oynatma, çevrimdışı indirme ve YouTube Music erişimi sunan platform, güncel fiyat listesini kullanıcılarına bildirmeye başladı.

İŞTE YENI ZAMLI TARIFE LISTESI

Habertürk'te yer alan habere göre, YouTube, Türkiye’deki abonelik paketlerini dört ana kategoride güncelledi.

  • Bireysel abonelik 79,99 TL'den 119,99 TL'ye,
  • Aile paket 159,99 TL'den 239,99 TL'ye,
  • Öğrenci aboneliği 52,99 TL'den 79,99 TL'ye
  • Premium lite 49,99 TL'den 79,99 TL'ye yükseldi.


Öte yandan, Apple'ın uygulama içi satın alım komisyonları nedeniyle iOS (iPhone/iPad) cihazlar üzerinden doğrudan yapılan aboneliklerin fiyatı, web veya Android kanallarına kıyasla yaklaşık yüzde 30 daha pahalı olarak faturalandırılmaya devam edecek.

KULLANICILAR İPTAL EDEBİLİR

Bu fiyat artışlarının ardından birçok kullanıcının abonelik tercihlerini gözden geçirmesi bekleniyor. Özellikle bütçesini dikkatli yöneten öğrenci ve orta gelir grubu kullanıcılar, ücretsiz YouTube’a dönmeyi veya rakip platformlara yönelmeyi değerlendirebilir. Buna karşılık, arka planda oynatma konforundan vazgeçemeyen kemik kitlenin ise yeni fiyatları kabul ederek platformda kalacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Habertürk

Etiketler
YouTube Zam
Son Güncelleme:
Altında 28 Haftanın En Sert Düşüşü: Gram Altın 6 Bin TL Sınırında Tutunabilecek mi? Altında 28 Haftanın En Sert Düşüşü
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Dolar ve Euro Yeni Güne Yükselişle Başladı Dolar ve Euro Yeni Güne Yükselişle Başladı
ÇOK OKUNANLAR
CHP’de Yönetim Resmen Düştü: 28 İstifa Sonrası 45 Günlük Kurultay Süreci Başladı 28 İstifa Sonrası 45 Günlük Kurultay Süreci Başladı
CHP'de Karşı Atak: Kılıçdaroğlu Cephesinden Peş Peşe Açıklamalar: 'Kurultay Toplanamaz' CHP'de Karşı Atak... Kılıçdaroğlu Cephesinden Peş Peşe Açıklamalar
CHP'de 'B Planı' Devrede: 'Özgür Özel ve Ekibinin Yeni Partiye Geçeceği Tarih Sızdı' İddiası 'Özgür Özel ve Ekibinin Yeni Partiye Geçeceği Tarih Sızdı' İddiası
İhraç Hamlesinden Sonra Flaş Kulis: Özgür Özel İstifa mı Edecek? Özgür Özel İstifa mı Edecek?
Ünlüler Operasyonunda Siyaset Uzantısı: Adnan Beker’in Oğluna Gözaltı! Adnan Beker’in Oğluna Gözaltı!