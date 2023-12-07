Reuters'tan çarpıcı anket: 2024'te dolar ne kadar olacak?

İngiliz haber ajansı Reuters'ın yaptığı anket birçok gelişmekte olan ülke para biriminin 2024'te dolar karşısında değer kazanacağını öngördü. Ankette TL'nin ise 33 seviyesine geleceği kaydedildi.

Reuters anketine göre, gelişmekte olan piyasa para birimlerinin çoğu 2023'teki kayıplarını telafi edecek ve ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi artıracağı yönündeki bahisler nedeniyle gelecek yıl dolar karşısında hafif yükselişle işlem görecek.

Reuters'in 1-5 Aralık tarihleri ​​arasında 45 stratejist arasında yaptığı ankete göre, ankete katılan gelişmekte olan para birimlerinin yarısından fazlasının, özellikle de Asya'nın gelecek yıl kazançlarını sürdüreceği ve bazılarının 2023'teki kayıplarının tamamını telafi edeceği öngörülüyor.

Reuters'in anketine göre bu yıl sırasıyla yüzde 35 ve yüzde 10 civarında değer kaybeden Türk lirası ve Güney Afrika Randı'nın yakın zamanda kayıplarını telafi etmesi beklenmiyor.

Türk Lirası bu yılın başından beri, dolar karşısında yüzde 35 oranında değer kaybetti.

Reuters'ın gelişmekte olan piyasa para birimlerine yönelik gerçekleştirdiği ankette TL tahmini veren kurumların tahminlerinin medyanına göre, dolar/TL'nin bir ay sonra 28,9, üç ay sonra 30, altı ay sonra 31,6684, 1 yıl sonra ise 33 olması bekleniyor.