Reuters anketi: Enflasyon düşecek

Reuters'in anketinde yıl sonu enflasyon tahmini, Merkez Bankası'nın hedefinin çok üzerinde gerçekleşti.

Ankete katılan ekonomistler, aylık enflasyondaki yüzde 3,8'lik yükselişe rağmen yıllık enflasyonun yüzde 53,5'a gerileyeceğine tahmin etti.

3 Şubat Cuma günü açıklanacak ocak ayı enflasyon verisine dair Reuters, 13 ekonomistle bir anket gerçekleştirdi. Ankette, ocak ayı yıllık enflasyonun yüzde 53,5 olacağı tahmin edildi. Ekonomistlerin yıllık enflasyon tahmini yüzde 51,2 ila yüzde 56,65 arasında değişti.

13 ekonomistin aylık enflasyon tahmini ise yüzde 3,8 oldu. Tahminler, yüzde 2,30 ila yüzde 5,95 arasında değişti.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 41

Ankette yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 41 olarak gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yıl sonu yüzde 22,3'lük enflasyon hedeflemesine rağmen tahminler yüzde 30 ila yüzde 48 aralığında gerçekleşti.

TÜFE, ekim ayında yüzde 85,51 ile zirveyi görmüştü. Baz etkisiyle beraber gerileyen tüketici enflasyonu, 2022 yılını yüzde 64,27 seviyesinde tamamlamıştı.