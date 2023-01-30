Dünya devi Sony'den, Türkiye'de küçülme kararı!

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan dev Japon markası Sony, Türkiye ayağında küçülmeye gidiyor.

Dünya devi Sony'den, Türkiye'de küçülme kararı!

Türkiye'de televizyon, fotoğraf makinesi ve PlayStation oyun konsolu ürünleriyle faaliyet gösteren dev Japon parkası Sony, çalışanlarına elektronik posta ile bilgilendirme yaparak Türkiye ayağında küçülmeye gideceğini duyurdu.

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, şirketin İstanbul Ümraniye'de bulunan ofisi de kapanacak ve Türkiye'deki faaliyetlerini distribütörler üzerinden yürütecek.

RESMİ KAPANIŞIN NE ZAMAN YAPILACAĞI BELLİ DEĞİL

12 Mart 1990 yılında Sony Servis ve Mühendislik A.Ş. olarak Türkiye'de kurulan şirket 17 Ocak 1995 tarihinde Sony Eurasia Pazarlama A.Ş. ismini almıştı. Şirket 27 Ocak Cuma günü Türkiye'deki ofisini kapatma kararı aldı. Geçiş sürecinde ürün hizmet ve gamını distribütörler üstüne taşıyacak şirketin, resmi kapanışını ne zaman yapacağı ise henüz belli değil.

Kaynak: Gerçek Gündem

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