Muğla'da otopark ücretlerine yüzde 257 zam

Muğla ve ilçelerinde Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanarak Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından tekrar uygulamaya konulan ve SENTPARK tarafından işletilen parkomat ücretlerine zam yapıldı. Geçen seneye kıyasla yapılan zam oranı yüzde 257 oldu.

Gazete Duvar'dan Esma Turan'ın haberine göre 0-15 dakikasız ücretsiz olan sisteme göre, 15-30 dakika 5 TL’den 15 TL’ye, 30-60 dakika 6 TL’den 17 TL’ye, 60-120 dakika ise 7 TL’den 25 TL'ye çıktı. Ayrıca iki saatten sonra her saat ücretine 10 TL ilave ödeme alınıyor.