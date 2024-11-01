Resmi Gazete'de Yayımlandı: Faizden Alınan Gelir Vergisi Stopajı Yükseltildi
Gelir Vergisi Kanununun geçici 67’nci maddesinde yer alan Tevkifat Oranları hakkında karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Alınan karara göre faizden alınan gelir vergisi stopajı kısa vadelerde yüzde 7,50'den yüzde 10'a çıkarıldı.
01 Kasım 2024 Tarihli ve 9075 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmî Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan 9075 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Mevduat faizlerindeki stopajlar Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %7,5'ten %10'a, 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %5'ten %7,5'e, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %2,5'ten %5'e yükseltildi.
Kaynak: Gerçek Gündem
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