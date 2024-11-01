Resmi Gazete'de Yayımlandı: Faizden Alınan Gelir Vergisi Stopajı Yükseltildi

01 Kasım 2024 Tarihli ve 9075 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmî Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan 9075 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Mevduat faizlerindeki stopajlar Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %7,5'ten %10'a, 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %5'ten %7,5'e, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %2,5'ten %5'e yükseltildi.

Kaynak: Gerçek Gündem