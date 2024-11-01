Resmi Gazete'de Yayımlandı: Faizden Alınan Gelir Vergisi Stopajı Yükseltildi

Gelir Vergisi Kanununun geçici 67’nci maddesinde yer alan Tevkifat Oranları hakkında karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Alınan karara göre faizden alınan gelir vergisi stopajı kısa vadelerde yüzde 7,50'den yüzde 10'a çıkarıldı.

Son Güncelleme:
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Faizden Alınan Gelir Vergisi Stopajı Yükseltildi

01 Kasım 2024 Tarihli ve 9075 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmî Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan 9075 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Mevduat faizlerindeki stopajlar Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %7,5'ten %10'a, 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %5'ten %7,5'e, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %2,5'ten %5'e yükseltildi.

Resmi Gazete'de Yayımlandı: Faizden Alınan Gelir Vergisi Stopajı Yükseltildi - Resim : 1

TÜİK’e Bir Veri Daha! Artık O Da Takip Edilebilecek: E-Devlet’te İki Aşamalı Sistem İle Kirada Barkodlu DönemTÜİK’e Bir Veri Daha! Artık O Da Takip Edilebilecek: E-Devlet’te İki Aşamalı Sistem İle Kirada Barkodlu DönemEkonomi

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Vergi Resmi Gazete
Son Güncelleme:
Ekim Ayı Enflasyonu Ne Olacak? İşte Piyasanın Beklentisi Ekim Ayı Enflasyonu Ne Olacak? İşte Piyasanın Beklentisi
Kur Korumalı Mevduat 48.5 milyar dolara geriledi Kur Korumalı Mevduat 48.5 Milyar Dolara Geriledi
Antikacıların Yeni Gözdesi Bu Ütüler Oldu: Evinde Olan Yaşadı Antikacıların Yeni Gözdesi Bu Ütüler Oldu: Evinde Olan Yaşadı
Bu Meyvelerin Alkol Oranı 3 Biraya Bedel: Hayvanlar Bile Yedikçe Sarhoş Oluyor Bu Meyvelerin Alkol Oranı 3 Biraya Bedel: Hayvanlar Bile Yedikçe Sarhoş Oluyor