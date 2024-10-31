Ekim Ayı Enflasyonu Ne Olacak? İşte Piyasanın Beklentisi

Bloomberg HT'nin anketine göre piyasa katılımcıları Ekim’de enflasyonun yüzde 50'nin altına inmesini bekliyor.

Bloomberg HT'nin Ekim ayına ilişkin düzenlediği enflasyon anketi sonuçlandı. Ankete katılan 19 kurumun medyan beklentisi Ekim’de enflasyonun aylık yüzde 2,5 seviyesinde gerçekleşeceği yönünde oldu.

Ekonomistlerin tahminine göre Ekim’de yıllık enflasyonun da yüzde 48 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

EKİM ENFLASYONU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı enflasyon verilerini 4 Kasım Pazartesi saat 10.00'da duyuracak. TÜİK'in Ekim TÜFE verilerini duyurması ile Kasım 2024 kira zammı başta olmak üzere emekli ve memur maaş zamlarında 4 aylık enflasyon rakamları da netleşecek.