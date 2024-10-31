Ekim Ayı Enflasyonu Ne Olacak? İşte Piyasanın Beklentisi

Ekim ayı enflasyonu ne olur? Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Enflasyon anketinde piyasa katılımcıları Ekim ayında yüzde 2,5 yıllık yüzde 48 olacağını öngördü. Şimdi gözler 4 Kasım'da açıklanacak TÜFE verilerinde...

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Ekim Ayı Enflasyonu Ne Olacak? İşte Piyasanın Beklentisi

Bloomberg HT'nin anketine göre piyasa katılımcıları Ekim’de enflasyonun yüzde 50'nin altına inmesini bekliyor.

Bloomberg HT'nin Ekim ayına ilişkin düzenlediği enflasyon anketi sonuçlandı. Ankete katılan 19 kurumun medyan beklentisi Ekim’de enflasyonun aylık yüzde 2,5 seviyesinde gerçekleşeceği yönünde oldu.

Ekonomistlerin tahminine göre Ekim’de yıllık enflasyonun da yüzde 48 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Ekim Ayı Enflasyonu Ne Olacak? İşte Piyasanın Beklentisi - Resim : 1

EKİM ENFLASYONU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı enflasyon verilerini 4 Kasım Pazartesi saat 10.00'da duyuracak. TÜİK'in Ekim TÜFE verilerini duyurması ile Kasım 2024 kira zammı başta olmak üzere emekli ve memur maaş zamlarında 4 aylık enflasyon rakamları da netleşecek.

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