Merkez Bankası Rezervlerinde Yeni Rekor

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 159 milyar 365 milyon dolardan, 159 milyar 398 milyon dolara yükseldi ve böylelikle yeni zirvesini gördü. Net rezervler ise, 60 milyar 890 milyon dolara çıktı.

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Merkez Bankası Rezervlerinde Yeni Rekor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), net rezervleri bir haftada 232 milyon dolar artış gösterdi.

TCMB haftalık verilerine göre, bir önceki hafta 60 milyar 658 milyon dolar olan net rezervler, 25 Ekim haftasında 60 milyar 890 milyon dolara çıktı.

Aynı hafta resmi rezerv varlıkları 159,4 milyar dolar seviyesinde kalırken, döviz varlıkları 86,25 milyar dolardan 85,99 milyar dolara indi.

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