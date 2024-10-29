4 Aylık Memur Enflasyon Farkında İlk Rakam Ortaya Çıkıyor! İşte Ekim Ayı Enflasyonu ile Emekli Zammı ve Memur Maaş Tablosu
Son dakika haberi… Ekim ayı enflasyon rakamları gelecek haftanın ekonomi takviminde en önemli maddelerin başında geliyor. Kira zammı, memur zammı ve emekli maaşı zammı üzerinde etkili olacak rakamlara ilişkin Merkez Bankası’ndan en yeni ipucu geldi. Peki 4 aylık memur enflasyon farkı ne olacak? İşte emekli zammı ve memur maaş zammı için ortaya çıkan son tablo.
Son dakika: Memur zammı ve emekli zammı üzerinde belirleyici olan enflasyon rakamları 20 milyondan fazla vatandaşın gündemindeki sıcaklığını daha da artırıyor. Yıl sonu zam dönemi yaklaştıkça ‘En düşük emekli maaşı kaç TL olur? Memur zammı ne olacak?’ gibi konular merak ediliyor. Emekliye zam düzenlemesi ve en düşük memur maaşı için en yeni rakamlar ortaya çıktı.
TÜİK EKİM AYI ENFLASYONUNU AÇIKLIYOR
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayı enflasyon verilerini önümüzdeki hafta duyuracak. 3 Kasım'ın hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle Ekim ayı TÜFE verisi 4 Kasım Pazartesi günü saat 10.00'da duyurulacak. Kurumun enflasyon rakamlarını duyurması ile 4 aylık enflasyon farkı da ortaya çıkacak.
YÜZDE 8,92’LİK ZAM CEPTE
Şu anda SSK ve Bağ-Kur emekli zammı 3 aylık enflasyon kesinleşti. Her 6 ayda enflasyon oranında zam alan emekliler için oranlar Temmuz’da yüzde 3,23, Ağustos’ta 2,47 ve Eylül ayında yüzde 2,97 olarak açıklanmıştı. Böylece 3 aylık TÜFE yüzde 8,92 olarak netleşmişti. Memur ve memur emeklileri için enflasyon farkı ise ortaya çıkmamıştı.
4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE OLACAK?
Ancak Merkez Bankası’nın Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre Ekim ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,24’ten yüzde 2,39’a yükseldi. Bu kapsamda SSK ve Bağ-Kur emekli zammı 4 aylık enflasyon verisi ile yüzde 11,52’ye yükseldi.
Memur zammında ise Ekim ayı ile 4 aylık memur enflasyon farkı ilk kez ortaya çıktı. Bu kapsamda 4 aylık memur enflasyon farkı yüzde 1,39 olarak hesaplandı. 7. Dönem Toplu Sözleşmesi’ndeki yüzde 6’lık zammın ilave edilmesi halinde maaşların yüzde 7,48’lik artışı garantilemesi bekleniyor.
6 AYLIK MEMUR EMEKLİ ZAM TAHMİNİ
Aynı ankette cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi yüzde 43,14'ten yüzde 44,11'e çıktı. Bu rakamın yakalanması durumunda SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı yüzde 15,53 olacak. Memur zammı da yüzde 5,03 enflasyon farkı ile yüzde 11,33 olacak.
4 AYLIK ENFLASYON TAHMİNİ İLE SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI TABLOSU
• Bağ-Kur (Esnaf) - 12.695 TL’den - 14.157 TL’ye,
• Bağ-Kur (Tarım) - 10.089 TL - 11.251 TL’ye,
• SSK (2000 öncesi) - 14.178 TL - 15.811 TL’ye
• SSK (2000 sonrası) - 8.789 TL - 9.801 TL’ye yükselecek.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLUR?
En düşük emekli maaşı Ocak ayında yeniden değerlendirilecek. Yüzde 25 artış ile 10 bin liradan 12.500 liraya yükseltilen en düşük emekli aylığı için Ocak 2025 döneminde hükümetin masasında 14-15 bin TL rakamının bulunduğu ifade ediliyor.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ EN DÜŞÜK MAAŞ TABLOSU (7,48)
En düşük memur emekli maaşı: 17.586 TL’den – 18.901 TL’ye,
En düşük memur maaşı: 39.205 TL’den - 42.137 TL’ye,
Bekar memur maaşı: 36.236 TL’den – 38.946 TL’ye yükselecek.
MEMUR MAAŞ ZAMMI (4 AYLIK ZAM TAHMİNİ)
MEMUR EMEKLİSİ (4 AYLIK ENFLASYON TAHMİNİ)