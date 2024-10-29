4 Aylık Memur Enflasyon Farkında İlk Rakam Ortaya Çıkıyor! İşte Ekim Ayı Enflasyonu ile Emekli Zammı ve Memur Maaş Tablosu

Son dakika: Memur zammı ve emekli zammı üzerinde belirleyici olan enflasyon rakamları 20 milyondan fazla vatandaşın gündemindeki sıcaklığını daha da artırıyor. Yıl sonu zam dönemi yaklaştıkça ‘En düşük emekli maaşı kaç TL olur? Memur zammı ne olacak?’ gibi konular merak ediliyor. Emekliye zam düzenlemesi ve en düşük memur maaşı için en yeni rakamlar ortaya çıktı.