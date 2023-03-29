Rekor üstüne rekor kırıyordu: Altın yeni güne düşüşle başladı

Geçen hafta rekor üstüne rekor kıran altın, yeni güne düşüşle başladı.

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Rekor üstüne rekor kırıyordu: Altın yeni güne düşüşle başladı

Geçtiğimiz haftalarda rekor üstüne rekor kıran altın, yeni güne düşüşle başladı.

Önceki gün 1213 liradan kapanış yapan gram altın, şu an 1207 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın 1973 lira seviyesinden alıcı buluyor. Çeyrek altın, salı gününü 1983 liradan tamamlamıştı.

Yarım altın 3947 liradan satılıyor. Yarım altın, haftanın ikinci gününü 3967 lira seviyesinde noktalamıştı.

Önceki kapanışı 7910 TL olan cumhuriyet altını, 7870 TL'den fiyatlanıyor.

Ons altın ise 1961 dolar. Ons altın, sabah seansında salı günkü kapanışına göre yüzde 0,63 geriledi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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