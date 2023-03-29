Resmî Gazete'de yayımlandı: İthal cep telefonuna 'gümrük zammı' iptal edildi

Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğ ile, ithal cep telefonlarının birim gümrük kıymetini 350 dolara çıkaran düzenleme yürürlükten kaldırıldı.

Son Güncelleme:
Resmî Gazete'de yayımlandı: İthal cep telefonuna 'gümrük zammı' iptal edildi

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 28 Şubat'ta Resmî Gazete'de yayımlanmıştı.

Tebliğ ile 30 Mart itibarıyla ithal cep telefonlarında adet başına birim gümrük kıymeti 200 dolardan 350 dolara yükseltilecekti.

Ancak söz konusu tebliğ yürürlüğe girmeden Resmi Gazete'de yayımlanan başka bir tebliğ ile kaldırıldı.

Böylece ithal cep telefonlarının fiyatlarında 2 bin 500 liraya kadar yaşanabilecek bir zammın önüne geçilmiş oldu.

Son Güncelleme:
Camdaki Kız'dan gelen haberler kötü! Final tarihi herkesi üzdü Camdaki Kız'dan gelen haberler kötü! Final tarihi herkesi üzdü
ABD tüketici güven endeksi beklentilerin üzerinde geldi ABD tüketici güven endeksi beklentilerin üzerinde geldi
Emeklilere duyuru! 3 gün içinde başvurana 10 bin TL yatacak Emeklilere duyuru! 3 gün içinde başvurana 10 bin TL yatacak
Türk kahvesindeki tehlike. Bakın iftar sonrası içilirse ne oluyor? Türk kahvesindeki tehlike. Bakın iftar sonrası içilirse ne oluyor?
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş altının üç aylık karnesini çıkardı: Haziran sonrası için uyardı! İslam Memiş altının üç aylık karnesini çıkardı: Haziran sonrası için uyardı!
Uzman isim o ilçeleri tek tek saydı: Beklenen İstanbul depreminde 30 metre detayı Uzman isim o ilçeleri tek tek saydı: Beklenen İstanbul depreminde 30 metre detayı
Bu gece ve yarına dikkat: Kar yağışı beklenen iller belli oldu! Bu gece ve yarına dikkat: Kar yağışı beklenen iller belli oldu!
Kemal Sunal ile başrolü paylaşmıştı: Garip filminin Fatoş'u son haliyle şaşırttı Kemal Sunal ile başrolü paylaşmıştı: Garip filminin Fatoş'u son haliyle şaşırttı
Kış geri döndü: Meteoroloji'den yoğun kar yağışı ve kuvvetli sağanak uyarısı Kış geri döndü: Meteoroloji'den yoğun kar yağışı ve kuvvetli sağanak uyarısı