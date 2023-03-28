ABD tüketici güven endeksi beklentilerin üzerinde geldi

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen tüketici güven endeksine ilişkin mart ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi, martta geçen aya kıyasla 0,8 puan artışla 104,2'ye yükseldi.

PİYASA BEKLENTİLERİNİN ÜZERİNDE GELDİ

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen tüketici güveninin bu dönemde 101 değerini alması tahmin ediliyordu. Şubat ayına ilişkin tüketici güveni ise 103,4'e revize edildi.

MEVCUT DURUM ENDEKSİ GERİLEDİ

Amerikalı tüketicilerin mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan mevcut durum endeksi, martta 1,9 puan azalışla 151,1 seviyesine geriledi.

Geleceğe yönelik kısa dönemli değerlendirmeleri yansıtan beklentiler endeksi ise aynı dönemde 2,6 puan artarak 73'e çıktı.

80 DEĞERİ RESESYONU İŞARET EDİYOR

Beklentiler endeksi, Şubat 2022'den bu yana geçen 13 ayın 12'sinde 80 değerinin altında kaldı. Endeksin 80 değerinin altında gelmesi, gelecek bir yıl içinde resesyon beklendiğine işaret ediyor.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSEK KALMAYA DEVAM ETTİ

Açıklamada görüşlerine yer verilen Conference Board'un Kıdemli Ekonomi Direktörü Ataman Özyıldırım, tüketici güveninin mart ayında bir miktar iyileşmesine rağmen, 2022'deki ortalamasının altında geldiğini ifade etti.

Tüketicilerin geleceğe yönelik iyimser olmalarına karşın mevcut durum hakkında biraz daha az iyimser olduklarını belirten Özyıldırım, iş imkanlarının "bol" olduğunu söyleyenlerinin oranının düştüğünü, "çok fazla olmadığını" söyleyenlerin oranının ise arttığını kaydetti.

Özyıldırım, 12 aylık enflasyon beklentilerinin yüzde 6,3 ile yüksek kalmaya devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: Gerçek Gündem