Rekor üstüne rekor: Euro 30 lirayı geçti, doların ateşi düşmüyor!

Dolar ve euroda rekor üstüne rekor geldi. Euro, bu sabah 30 TL'yi geçti, Dolar ise 28.34 TL seviyesinden işlem görüyor.

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Rekor üstüne rekor: Euro 30 lirayı geçti, doların ateşi düşmüyor!

28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunun ardından yükselişe geçen döviz kurunda Merkez Bankası'nın 5 kez faiz artırma kararına rağmen hareketlilik sürüyor.

Merkez Bankası son olarak 26 Ekim'de 500 baz puanlık faiz artışı yaparak seçimlerden önce yüzde 8,5 olan politika faizini yüzde 35'e çıkarmıştı.

Dolar kuru, güne 28,34 liradan başladı. Euro kuru ise 30,09 TL'den işlem görüyor.

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