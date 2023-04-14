Rekor kıran altın, haftanın son gününe yükselişle başladı

ABD enflasyon verilerinin beklenilenden düşük gelmesiyle rekor kıran altın, yükselişine cuma sabahı da devam etti.

Rekor kıran altın, haftanın son gününe yükselişle başladı

Gram altın (spot) 1270 liradan işlem görüyor. Gram altının önceki kapanışı 1268 liraydı.

Çeyrek altın 2078 lira seviyesinden fiyatlanıyor. Çeyrek altın, perşembe gününü 2073 liradan tamamlamıştı.

Yarım altın 4157 liradan satılıyor. Yarım altın, haftanın dördüncü gününü 4147 lira seviyesinde noktalamıştı.

Önceki kapanışı 8269 TL olan cumhuriyet altını 8288 TL'den fiyatlanıyor.

Ons altın ise yüzde 0,13'lük yükselişle 2042 dolar seviyesinde. Ons, cuma sabahı 2047 dolara kadar yükselmişti.

Takip edilecek veriler

Günün veri akışı ise şöyle:

10.00 Kısa vadeli dış borç istatistikleri (Şubat)

15.30 ABD perakende satışlar ve kapasite kullanımı (Mart)

16.15 ABD sanayi üretimi (Mart)

17.00 Michigan tüketici güven endeksi  (Nisan)

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