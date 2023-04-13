Bin kişilik Telegram grubu kuruldu: Togg'un teslimat tarihi tutmadı!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017 yılında Togg (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu) markası altında yerli otomobil üretileceğini duyurmasının ardından Togg’a yönelik birçok farklı konu ortaya çıkmaya başladı.

Son olarak ön siparişleri 16-27 Mart arasında alınan ve 29 Mart’ta da yapılan kura çekilişi sonrası 20 bin kişi Togg'a ön sipariş hakkı kazanmıştı. Ayrıca, 20 bin kişi de yedek listede yer almıştı. Kura çekilişi sonrası Togg'a hak kazanan yurttaşlara teslimat tarihinin ertelendiği iddia edildi.

"İLK TESLİMAT ERTELENMİŞ"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, "Cumhurbaşkanlarına, bakanlara, belediye başkanlarına yapılan Togg teslimatlarını hep birlikte gördük. Peki kuradan çıkan vatandaşlara teslimatlar başladı mı? Gelen mesajlara göre ilk 15 kişi paralarını yatırmış, bekliyormuş. İlk teslimat 16 Nisan denmiş, 24'e ertelenmiş" dedi.

"BİN KİŞİ TELEGRAM GRUBU KURMUŞ"

Özpeynirci, "Bu süre zarfında vatandaşların mağdur olmamaları için ikame araç teklifinde de bulunulmuş. Kuradan kazanan asil liste içindeki yaklaşık 1000 kişi bir Telegram grubu kurmuş. Bu kişiler para durumunu ayarlayabilmek adına haklı olarak tahmini bir teslimat bilgisi bekliyorlar" ifadelerini kullandı.

TOGG'UN YERLİLİK ORANI NE KADAR?

T10X’le ilgili en çok tartışılan konu yerlilik oranı. Birçok kişi tasarımının ve parçalarının yerli bir üretim olmadığını vurguluyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ise T10X’in yüzde 51 oranında yerlilik oranı ile piyasaya çıkacağını ve Togg’un 115 tedarikçisinden 86’sının yerli olduğunu açıklamıştı.

Açık kaynaklardaki edinilen bilgilere göre aracın bataryası Çin merkezli Faransis Energy ve Togg ortaklığında Türkiye’de üretiliyor. Aracın şaft, vites kutusu gibi güç aktarma organlarını Alman mühendislik firması EDAG tasarlıyor. Ancak üretim yine Türkiye’de yapılıyor. En önemli parça olan motor ise tamamen yabancı. Togg CEO'su Gürcan Karakaş da elektrikli motorun Bosch adlı markadan alındığını açıklamıştı.

Otomobili Pininfarina’na tasarlanmış olsa da Togg’un isteklerine göre de yeniden şekillendi. Aracın prototipi de İtalya’da üretilmişti. Bunun sebebi olarak da Gürcan Karakaş, prototipin üretildiği 2019 yılında Türkiye’de bir üretim merkezinin bulunmamasını gösteriyor.

Kaynak: Gerçek Gündem