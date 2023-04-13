Merkez Bankası rezervlerinde gerileme sürdü!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı.

Buna göre, 7 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 756 milyon dolar azalışla 68 milyar 491 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 31 Mart'ta 70 milyar 247 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Swap hariç net rezervler ise, eksi 47 milyar dolara geriledi.

ALTIN REZERVLERİ ARTTI

Söz konusu dönemde altın rezervleri ise 7 Nisan haftasında 436 milyon dolar artarak 52 milyar 176 milyon dolardan 52 milyar 612 milyon dolara yükseldi.

Kaynak: Gerçek Gündem