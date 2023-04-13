İYİ Partili Yılmaz'dan AKP'nin beyannamesine dikkat çeken yorum: Türkiye Ekonomi Modeli'nden bahsedilmemiş çünkü mızrak çuvala sığmıyor

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AKP ve Erdoğan’ın uyguladığı ekonomi politikalarında ‘tutarlılığın ve aklın’ olmadığını söyledi.

Yılmaz, “Bunu son olarak Erdoğan’ın açıkladığı seçim beyannamesinde gördük” diyerek, AKP’nin ekonomi politikalarındaki tutarsızlıkları sıraladı.

"UCUBE MODELİ SİZLERE HATIRLATMAYA GEREK YOK"

Yılmaz, şunları söyledi:

“Berat Albayrak, 2018 yılında Yeni Ekonomi Modeli’ni açıkladı. 2 yıl gibi kısa bir sürede uçurumun kenarına geldik. Damat Albayrak’ın istifa etmesi ödemeler dengesi krizine girmemizi engelledi.

Kasım 2020’de krizi önlemesi için bakanlığa getirilen Lütfü Elvan’ın ömrü 13 ay sürdü. Onun döneminde piyasalar görece sakin olsa da yapısal olarak hiçbir sorun çözülmedi. Naci Ağbal’ın Merkez Bankası başkanlığı sadece 4,5 ay sürdü.

Elvan’ın yerine gelen Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli diye anlattığı ucube modeli sizlere hatırlatmaya gerek yok. Kur şokları, yüksek enflasyon, rekor cari açık, satılan döviz rezervleri… Döviz likidite krizi çıkmasın diye Türkiye’nin itibarını yok edip para için başka ülkelerle karanlık ilişkilere girdiler.”

"ARTIK MIZRAK ÇUVALA SIĞMIYOR"

“Geldik bugüne” diyen Yılmaz, Erdoğan’ın açıkladığı seçim beyannamesinde “Türkiye Ekonomi Modeli”nin yer almamasına dikkat çekerek, “Artık mızrak çuvala sığmıyor” dedi.

Yılmaz paylaşımını şöyle noktaladı:

Belirsizliğin, keyfiliğin ve başarısızlığın bu kadar sıradanlaştığı bir yönetim Türkiye’ye yakışmıyor. Bu anlayışı topyekün değiştireceğiz. Az Kaldı!

Kaynak: Gerçek Gündem