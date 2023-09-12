Rekabet Kurulu'ndan bazı kozmetik ve gıda takviyesi şirketleri hakkında soruşturma

Rekabet Kurulu, kişisel bakım ve gıda takviyeleri sektöründe doğrudan satış yöntemiyle faaliyet gösteren bazı şirketler hakkında soruşturma açtığını duyurdu.

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Rekabet Kurulu'ndan bazı kozmetik ve gıda takviyesi şirketleri hakkında soruşturma

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kozmetik, kişisel bakım ve gıda takviyeleri sektöründe doğrudan satış yöntemiyle faaliyet gösteren teşebbüslerin, yeniden satıcılarının satış fiyatlarını tespit ederek veya internet satışlarını kısıtlayarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma Kurulca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak Amway Türkiye Ltd. İzmir Şubesi, Ersağ Organizasyon Temizlik Kozmetik Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Hunca Life Kozmetik Pazarlama Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi, Oriflame Kozmetik Ürünleri Ticaret Limited Şirketi ve Tiens İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

SORUŞTURMA SONUCU BEKLENİYOR

Öte yandan Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin Kanun'u ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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