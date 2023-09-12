Yönetime AKP'liler getirildi kurum zarar etti: ÇAYKUR, Haziran'dan bu yana çaya dördüncü kez zam yaptı

Türkiye’nin önemli kurumları arasında yer alan Çay İşletmeleri Kurumu (ÇAYKUR), Türkiye Varlık Fonu’na devredilmesinin ardından zararı katlanarak büyüdü. Dünyanın en çok çay tüketen ülkeleri arasında yer alan Türkiye’nin çay üreten kurumunu yönetmesi için liyakat değil, AKP’ye yakınlık temel kriter olarak değerlendirildi.

Genel müdürlüğünü AKP Rize İl Başkanı İshak Alim’in kardeşi Ziya Alim’in yaptığı ÇAYKUR’a dair Sayıştay raporlarında, kurumun borçlanma ihtiyacının çok yüksek olduğu ve finansman giderlerinin dönem sonucunu olumsuz etkilediği vurgulandı. 2021 raporunda, 16 milyar liralık ticari banka kredisi kullanıldığı ve 15 milyar lira kredi anapara geri ödemesi yapıldığı ancak kalan 1 milyar TL ve faizlerinin ödenemediği belirtildi.

Yusuf Ziya Alim - ÇAYKUR Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı

97 GÜNDE DÖRDÜNCÜ ZAM: ÇAY HAZİRAN’DAN BU YANA YÜZDE 88,2 ZAMLANDI

AKP’ye yakın isimlerin yönetiminde finansal olarak zora düşen ÇAYKUR, çay fiyatlarına arka arkaya zam yapıyor.

Bloomberg HT’den İrfan Donat’ın haberine göre; Çaykur, çay fiyatlarına bugün itibariyle yüzde 15 oranında yeni bir zam daha yaptığını açıkladı. Böylece son 97 günde çaya dördüncü zam gelmiş oldu. Haziran’dan bu yana kuru çay fiyatları yüzde 88.2 zamlandı.

TÜİK’İN ORANLARIYLA GERÇEK ÖRTÜŞÜYOR MU?

8 Haziran’da kuru çay fiyatlarına yüzde 43 zam yapan Çaykur, ikinci zammını 14 Temmuz’da yüzde 9.5 oranında gerçekleştirmişti.

15 Ağustos itibariyle çaya yüzde 4.5 oranında üçüncü bir zam daha yapan Çaykur, son olarak 12 Eylül itibariyle çaya yüzde 15 zam daha gerçekleştirdi.

Böylece Çaykur’un kuru çay fiyatları 8 Haziran’dan bu yana son 97 günde toplam yüzde 88.2 oranında zamlandı.

Öte yandan, TÜİK Ağustos ayı verilerine göre ise “çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri”ndeki fiyat artış oranı aylık bazda yüzde 7.17 olarak gözükürken, yıllık artış ise yüzde 54.61 olarak açıklandı.

Yeni fiyat listeleri, toptan satış yapan şirketlere gönderilmeye başlandı.

ALIM FİYATLARINI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Hatırlanacağı üzere seçim öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Mayıs tarihinde Rize’de gerçekleştirdiği mitingde yaş çay alım fiyatını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biliyorsunuz, geçtiğimiz yıl destek ödemesi ile birlikte yaş çaya kilo başına 7 lira alım vermiştik. Bu yıl için destek ödemesi ile birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 arttırarak 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz” açıklamasında bulunmuştu.

Erdoğan, katıldığı etkinliklerde vatandaşlara "keyif çayı" adını verdiği çayları fırlatmıştı...

Bu açıklamaların ardından kuru çay fiyatlarına ardı ardına 4 kez zam geldi.