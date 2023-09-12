İnşaat maliyetinde sert artış!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı İnşaat Maliyet Endeksi’ni açıkladı.

Buna göre, inşaat maliyet endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 15,67, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 62,25 arttı.

MALZEME VE İŞÇİLİK MALİYETİ DE ARTTI

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 9,76, işçilik endeksi yüzde 31,66 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 47,01, işçilik endeksi yüzde 111,68 arttı.

İnşaat Maliyet Endeksi

BİNA İNŞAATI MALİYETİ

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 14,68, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 62,55 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 8,18, işçilik endeksi yüzde 31,62 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 46,64, işçilik endeksi yüzde 111,74 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 18,96, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,31 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 14,76, işçilik endeksi yüzde 31,83 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 48,15, işçilik endeksi yüzde 111,47 arttı.

Kaynak: Gerçek Gündem