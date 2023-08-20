Rekabet Kurulu, Ak Gıda hakkında soruşturma açtı

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, hızlı tüketim malları sektöründe üretici/tedarikçi olarak faaliyet gösteren Ak Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle rekabet kurallarını ihlal ettiği iddialarına yönelik yürütülen ön araştırma karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, şirket hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Duyuruda, Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma kararlarının, ilgili teşebbüs ya da teşebbüs birliklerinin 4054 Sayılı Kanun'u ihlal ettikleri ve ceza yaptırımıyla karşı karşıya kaldıkları şeklinde yorumlanamayacağının altı çizildi.

Kaynak: AA