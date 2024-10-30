Raylı Sistemde İthalata Son! Bakan Duyurdu

Bakan Uraloğlu, OSTİM Konferans Salonu'nda düzenlenen "Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı (UDHAM) ile Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi (ARUS) İş Birliği Zirvesi Raylı Sistemler İçin AR-GE Buluşması" etkinliğine katıldı.

Bakan Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, son 22 yılda yerli sanayinin her alanda geliştiğini söyledi. Ülkenin savunma sanayisi ürünleri, makine, medikal, ulaştırma, elektrik-elektronik ve haberleşme sektörleri gibi stratejik alanlarda yüksek teknolojiye sahip milli ürünlerle dünya çapında küresel bir üretici ve ihracatçı konumuna geldiğine dikkati çeken Uraloğlu, Türkiye'nin kendi otomobilini, haberleşme ve gözlem uydularını, savaş uçaklarını, helikopterlerini, gemilerini, elektrikli trenlerini üreterek tarihe damga vuran bir süreç yaşadığını ifade etti.

Uraloğlu, "Bu süreç, milletimizin kendi gücüyle yükselişinin, öz güveninin ve aydınlık geleceğimize olan inancının simgesi oldu. Bir zamanlar bize imkansız denilenler, bugün gerçeğe dönüştü. Bu başarı, tüm Türkiye'nin ortak çabasıyla elde edildi ama bu yükselişi sekteye uğratmak isteyenler, milletimizin öz güvenini yıkmak isteyenler geçen hafta savunma sanayimizin gurur kaynağı kuruluşlarından biri olan TUSAŞ'a alçakça bir terör saldırısı düzenledi. Bizi hiçbir güç Türkiye Yüzyılı hedeflerimizden döndüremez" diye konuştu.

Demir yollarını 2002'den itibaren öncelikli sektör olarak belirlediklerini anımsatan Uraloğlu, 2003'te yaklaşık 11 bin kilometre olan demir yolu uzunluğunu 13 bin 919 kilometreye yükselttikleri bilgisini verdi.

"ANA, KRİTİK VE ALT ÜRÜNLERİ KENDİMİZ ÜRETİYORUZ"

Bakan Uraloğlu, demir yolu ağıyla birlikte raylı sistemler sanayisini de geliştirmeyi hedeflediklerini dile getirerek, "Devlet eliyle yapılabilecek her türlü yasal düzenlemeleri yapıp, özel sektörün önünü açtık. Bugüne kadar geldiğimiz süreçte uluslararası standartlarda, yeni nesil lokomotifler, dizel ve elektrikli tren setleri, yolcu ve yük vagonları, cer konvertörü ve motoru, tren kontrol yönetim sistemi gibi ana, kritik ve alt ürünleri kendimiz üretiyoruz" ifadelerini kullandı.

Eskişehir 5000 Milli Elektrikli Anahat Lokomotifi Projesi'nde test ve sertifikasyon çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayan Uraloğlu, TCDD Taşımacılık için sipariş edilen 95 lokomotifin seri üretim çalışmalarını da sürdürdüklerini bildirdi.

Uraloğlu, daha çok projeyle çalışmalara ivme kazandırılacak yeni bir döneme girildiğine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bakanlığımızın teşkilat ve görevlerini belirten ilgili kanun maddesi, raylı sistemleri içerecek şekilde genişletilmiştir. Bakanlığımızın AR-GE destek sağlayıcısı UDHAM, daha önce sadece elektronik haberleşme, havacılık ve uzay teknolojilerine ilişkin araştırmalara destek sağlayabiliyordu. Bu mevzuata 'raylı sistem ve denizcilik teknolojileri' ibarelerinin eklenmesiyle söz konusu sektörlere de destek verilmesinin önü açıldı."

UDHAM eliyle bugüne kadar demir yolları özelinde haberleşme sistemleri için 5 projeye 34 milyon liradan fazla AR-GE desteği sağlandığını aktaran Uraloğlu, "Artık bujiden tekerlek setine, lokomotiften vagona, motordan rulmana raylı sistemlerle ilgili her unsur için yerli ve milli teknoloji geliştirme desteği sağlayabileceğiz.

Şimdi Bakanlığımızın sağladığı AR-GE destekleri sayesinde raylı sistem firmalarımızın çok daha başarılı ve yenilikçi işlere imza atıp, üretim yelpazelerini genişleterek uluslararası arenada ön sıralarda yer alacağına ve demir yolları sektöründe bir daha ithalattan bahsetmeyeceğimize inanıyorum" dedi.

Uraloğlu, demir yolu araçlarının pazar büyüklüğünün 63,3 milyar avroya ulaştığını, sektörün bu pazardan daha çok pay alması için çalıştıklarını dile getirdi.

KALKINMA YOLU'NDA GÖREV YAPACAK TRENLER TÜRKİYE'DE ÜRETİLEBİLİR

Kalkınma Yolu Projesi kapsamında Ovaköy'den Edirne'ye kadar uzanan 2 bin 94 kilometrelik güzergahtaki demir yolu altyapısını geliştirdiklerine dikkati çeken Uraloğlu, "Burada demir yolu sanayimizin ve pazarımızın gelişmesi açısından çok büyük bir fırsat doğduğunu görüyoruz. Bu noktada Kalkınma Yolu'nun hayata geçmesiyle bu koridor üzerinde işletme yapacak olan şirketlerin hat üzerinde kullanacağı yeni tren setlerinin ülkemizin firmaları tarafından yerli ve milli olarak üretilmesi en önemli hedeflerimizden biridir. Bu vesileyle yarın Bağdat'a bir ziyaretimiz olacak" şeklinde konuştu.

"RAYLI SİSTEMLER KONUSUNDA ÜLKEMİZ ÇOK İLERİ NOKTAYA GELDİ"

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını nefretle kınadıklarını belirterek, "Bu olaylar bizim daha çok çalışmamız gerektiğini hatırlatıyor. Ülkemizde yerli üretim için üreticilerimizle iş birliği yaparak çalışmamız gerektiğini daha iyi anladık. Birlikte çalışmanın bir ürünü olan raylı sistemler konusunda ülkemiz çok ileri bir noktaya geldi" değerlendirmesinde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından zirveye oturumlarla devam edildi.

Kaynak: AA