Ramazan Bayramı EMEKLİ İKRAMİYESİ! Ödeme Tarihi İçin Açıklama: 'SGK Olarak Hazırız'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan emeklilere bayram ikramiyelerine ilişkin konuştu. Işıkhan, "Meclis'ten geçince hesaplara yatacak" dedi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, AKP grup toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Işıkhan, emeklilere bayram ikramiyesinin ne zaman yatacağına ilişkin yaptığı açıklamada, Meclis'i işaret etti.

Işıkhan, emekli ikramiyelerinin TÜİK rakamlarına göre 8 bin lira olması gerektiğine yönelik eleştirilerin sorulması üzerine yaptığı açıklamada, "Herhangi bir yorum yapılamıyor tabii. Belli durumlar. Abdullah Bey açıkladı. Meclis'te inşallah gündeme gelince, biz SGK olarak hazırız. Meclis'ten geçer geçmez ödemeleri gerçekleştireceğiz.

Ramazan Bayramı EMEKLİ İKRAMİYESİ! Ödeme Tarihi İçin Açıklama: 'SGK Olarak Hazırız' - Resim : 1

RAKAM GÜNCELLENECEK Mİ?

Bakan Işıkhan, rakamla ilgili bir güncelleme olup olmayacağına yönelik soruya ise, "Rakam netleşti zaten. Onun dışında bir güncelleme söz konusu değil" dedi.

Rakamın kamuoyu tarafından az bulunmasına yönelik soruyu da yanıtlayan Işıkhan, "O sizin yorumunuz. Bizim disiplin içerisinde gerçekleştirdiğimiz bir oran. Bayram ikramiyeleri hayırlı olsun" dedi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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Vedat Işıkhan Emekli Emekli bayram ikramiyesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AKP
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