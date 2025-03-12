SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Emekli Bayram İkramiyelerinin Ne Zaman Ödeneceği Belli Oldu
Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emeklilere verilen bayram ikramiyesi 4 bin liraya yükseltildi. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri, iki bayramda toplam 8 bin lira ikramiye alacak. Peki, emekli ikramiyeleri hangi tarihte hesaplara yatacak? İşte detaylar…
Kaynak: Haber Merkezi
Geçtiğimiz yıl yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükseltilen bayram ikramiyeleri, 2025 yılı itibarıyla 4 bin liraya çıkarıldı. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, yapılan değerlendirmeler sonucunda bütçe dengelerinin gözetildiğini belirterek, emeklilere ödenecek bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltildiğini duyurdu. Böylece ikramiye tutarında yüzde 33,3’lük bir artış sağlandı.
İKRAMİYELER NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
Meclis'te görüşülerek yasalaşması beklenen düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Ödemelerin, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve hak sahiplerinin hesaplarına yatırılması planlanıyor.
Ayrıca, emeklilerin ikramiyelerini maaş ödemeleriyle birlikte alacağı belirtiliyor. TC kimlik numarasına göre belirlenen maaş ödeme takvimi doğrultusunda ikramiyelerin de hesaplara yatırılması öngörülüyor.
SSK EMEKLİ MAAŞI VE İKRAMİYE ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar: 17’sinde
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar: 18’inde
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar: 19’unda
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar: 20’sinde
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar: 21’inde
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar: 22’sinde
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar: 23’ünde
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar: 24’ünde
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar: 25’inde
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar: 26’sında
BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI VE İKRAMİYE ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar: 25’inde
Tahsis numarası son rakamı 3 ve 1 olanlar: 26’sında
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar: 27’sinde
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar: 28’inde
Emekliler, maaş günlerinde hesaplarına yatırılacak ikramiyeleri de alabilecek. Resmi duyuruların ardından kesin ödeme tarihleri netlik kazanacak.