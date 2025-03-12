SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Emekli Bayram İkramiyelerinin Ne Zaman Ödeneceği Belli Oldu

Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emeklilere verilen bayram ikramiyesi 4 bin liraya yükseltildi. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri, iki bayramda toplam 8 bin lira ikramiye alacak. Peki, emekli ikramiyeleri hangi tarihte hesaplara yatacak? İşte detaylar…

Kaynak: Haber Merkezi

SSK Bağkur Emekli bayram ikramiyesi
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SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Emekli Bayram İkramiyelerinin Ne Zaman Ödeneceği Belli Oldu - Resim: 1

Geçtiğimiz yıl yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükseltilen bayram ikramiyeleri, 2025 yılı itibarıyla 4 bin liraya çıkarıldı. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, yapılan değerlendirmeler sonucunda bütçe dengelerinin gözetildiğini belirterek, emeklilere ödenecek bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltildiğini duyurdu. Böylece ikramiye tutarında yüzde 33,3’lük bir artış sağlandı.

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SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Emekli Bayram İkramiyelerinin Ne Zaman Ödeneceği Belli Oldu - Resim: 2

İKRAMİYELER NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Meclis'te görüşülerek yasalaşması beklenen düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Ödemelerin, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve hak sahiplerinin hesaplarına yatırılması planlanıyor.

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SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Emekli Bayram İkramiyelerinin Ne Zaman Ödeneceği Belli Oldu - Resim: 3

Ayrıca, emeklilerin ikramiyelerini maaş ödemeleriyle birlikte alacağı belirtiliyor. TC kimlik numarasına göre belirlenen maaş ödeme takvimi doğrultusunda ikramiyelerin de hesaplara yatırılması öngörülüyor.

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SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Emekli Bayram İkramiyelerinin Ne Zaman Ödeneceği Belli Oldu - Resim: 4

SSK EMEKLİ MAAŞI VE İKRAMİYE ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar: 17’sinde
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar: 18’inde
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar: 19’unda
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar: 20’sinde
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar: 21’inde

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SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Emekli Bayram İkramiyelerinin Ne Zaman Ödeneceği Belli Oldu - Resim: 5

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar: 22’sinde
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar: 23’ünde
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar: 24’ünde
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar: 25’inde
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar: 26’sında

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SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Emekli Bayram İkramiyelerinin Ne Zaman Ödeneceği Belli Oldu - Resim: 6

BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI VE İKRAMİYE ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar: 25’inde
Tahsis numarası son rakamı 3 ve 1 olanlar: 26’sında
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar: 27’sinde
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar: 28’inde

Emekliler, maaş günlerinde hesaplarına yatırılacak ikramiyeleri de alabilecek. Resmi duyuruların ardından kesin ödeme tarihleri netlik kazanacak.

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