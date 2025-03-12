SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Emekli Bayram İkramiyelerinin Ne Zaman Ödeneceği Belli Oldu

Geçtiğimiz yıl yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükseltilen bayram ikramiyeleri, 2025 yılı itibarıyla 4 bin liraya çıkarıldı. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, yapılan değerlendirmeler sonucunda bütçe dengelerinin gözetildiğini belirterek, emeklilere ödenecek bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltildiğini duyurdu. Böylece ikramiye tutarında yüzde 33,3’lük bir artış sağlandı.