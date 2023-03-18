Ramazan ayı öncesi hurma fiyatları netleşmeye başladı!

Ramazan ayına kısa bir süre kala Samsun’da hurma fiyatları netlik kazanrken, hurmalar kalite ve boyutuna göre ücretlendiriliyor.

Ramazan ayı öncesi hurma fiyatları netleşmeye başladı!

Ramazan ayına kısa bir süre kala Samsun’da hurma fiyatları 100 TL ile 250 TL arasında değişiyor.

Vatandaşların genelde fiyatı 200 TL olan büyük boya yakın Medine ve Kudüs hurmalarına ilgi duyduğuna değinen esnaf Salih Özdemir, “Hurma fiyatları geçen seneye göre fazla değişmedi. Maliyetler artsa da döviz çok yükselmediği için afaki bir artış yaşanmadı" dedi.

Güncel hurma fiyatlarını sıralayan Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

- En büyük boy Medine mebrum hurması 250 TL,

- Kudüs hurmasının büyük boyu 250 TL,

- Sugay hurma dediğimiz şeker hastalarının tükettiği hurmanın kilosu 180 TL,

- Hudri hurmasının kilosu 100-150 TL.

Ramazan ayı öncesi hurma fiyatları netleşmeye başladı! - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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