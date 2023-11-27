Prof. Özgür Demirtaş: Türkiye'nin, Arjantin örneğini iyi incelemesi lazım

Finans uzmanı ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye'nin faiz artırımı yaparken Arjantin örneğine dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

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Prof. Özgür Demirtaş: Türkiye'nin, Arjantin örneğini iyi incelemesi lazım

Akademisyen Prof. Dr. Özgür Demirtaş, X hesabı üzerinden yayınladığı mesajda, faiz artırımına ilişkin önemli bir konuya değindi.

Demirtaş, "Türkiye'nin Arjantin örneğini iyi incelemesi lazım. Arjantin sürekli faiz arttırmasına rağmen enflasyonu kontrol edemedi" ifadelerini kullandı.

Demirtaş, şöyle devam etti:

"Bunun nedeni faiz arttırımının yanında yapması gereken diğer yapısal reformları yapmaması. Faiz arttırımı geçmişte yapılan hataların bir bedelidir. Acı verir. Bu acıyı çekmemize değmesi için diğer yapısal reformların ivedilikle hayata geçirilmesi gerekir."

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