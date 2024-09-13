Piyasalarda Tansiyon Fırladı! Altında Tarihi Rekor

ABD'de enflasyon verilerinin açıklanması ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası altında rekor serisi sürüyor. Ons altın 2 bin 570 dolar ile tarihin en yüksek seviyesine ulaşırken, gram altın da 2 bin 804 liradan satılarak rekora imza attı.

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Piyasalarda Tansiyon Fırladı! Altında Tarihi Rekor

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustos ayında aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 2,5 ile beklentilere paralel artış gösterdi. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) da dün açıkladığı verilere göre, mevduat faiz oranı 25 baz puan, ana refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizi 60'ar baz puan düşürüldü.

Küresel piyasayı doğrudan etkileyen kritik verilerin ardından döviz ve altında da yukarı ivmeli bir hareket başladı. Dün rekor kıran ons altın bugün yeniden tarihi zirvesini tazelerken, gram altın da bir kez daha rekor yeniledi.

Ons altın 2 bin 570 dolar ile tarihin en yüksek seviyesini görürken, gram altın da 2 bin 804 liradan satılarak rekor seviyesine ulaştı.

İşte 13 Eylül 2024 Cuma gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları şöyle…

Gram altın satış fiyatı: 2.803,75 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 4.653,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 9.301,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 18.338,10 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 18.537,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 45.985,88 TL
Ons altın satış fiyatı: 2.565,14 dolar

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