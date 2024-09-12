Altının Uzmanı Açıkladı: Sabırlı Olun Elinde Bulunduran Büyük Kazanacak

Altın ve piyasalar uzmanı İslam Memiş, kişisel Youtube kanalı üzerinden altın ve dolar konusunda yatırımcıları ilgilendiren önemli açıklamalar yaptı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, son tahminlerini paylaştı ve bunların yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizdi. Memiş’in öngörüleri şu şekilde:

"Borsa İstanbul'da 10 bin ve 10 bin 200 puan direnci kırılamıyor, ancak yükseliş beklentim sürüyor. Yeni bir haber akışıyla yukarı yönlü hareketin devam etme olasılığı güçlü."

Dolar kuru hakkında ise, "Yatay seyir devam ediyor. 34 lira seviyesi altındaki rakamlar alım fırsatı. Resmi kur, serbest piyasa kurlarına uyum sağlamaya devam edecek" sözlerine yer verdi. Euro/TL’de de yatay seyrin sürdüğünü belirtti.