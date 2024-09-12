Altının Uzmanı Açıkladı: Sabırlı Olun Elinde Bulunduran Büyük Kazanacak
Altın ve para piyasalarının uzman adı İslam Memiş, gram altın ve piyasaların seyrine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Altın ve piyasalar uzmanı İslam Memiş, kişisel Youtube kanalı üzerinden altın ve dolar konusunda yatırımcıları ilgilendiren önemli açıklamalar yaptı.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, son tahminlerini paylaştı ve bunların yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizdi. Memiş’in öngörüleri şu şekilde:
"Borsa İstanbul'da 10 bin ve 10 bin 200 puan direnci kırılamıyor, ancak yükseliş beklentim sürüyor. Yeni bir haber akışıyla yukarı yönlü hareketin devam etme olasılığı güçlü."
Dolar kuru hakkında ise, "Yatay seyir devam ediyor. 34 lira seviyesi altındaki rakamlar alım fırsatı. Resmi kur, serbest piyasa kurlarına uyum sağlamaya devam edecek" sözlerine yer verdi. Euro/TL’de de yatay seyrin sürdüğünü belirtti.
"YÜZDE 70 ALIM YAPARIM"
Memiş, altın fiyatlarına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Ons altın 2500 dolar üzerinde tutunmaya çalışsa da düşüş beklentim devam ediyor. 2420 dolar seviyesindeki beklentimi koruyorum. 2500 dolar üzerinde almam, ancak 2470 doları görürsem yüzde 70 alım yaparım"
"ELİNDE ALTIN BULUNDURANLAR SABIRLI OLUN"
Gram altının seyrine ilişkin olarak konuşan Memiş, 2700 ila 2800 arası bir aralığın takip edildiğini belirtti. Memiş, "Gram altındaki negatif görünüm ons altına bağlı. Elinde altın bulunduranlara 'sabırlı olun' diyoruz" şeklinde konuştu.
GÜMÜŞTE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR
Ons gümüşün sert şekilde çekilmesinin ardından toparlanma yaşadığını belirten Memiş, "28.50 direncine bakıyoruz. ABD verileri sonrasında gümüş gramında 31 lira üzeri ve 30 lira desteği var. 32 lira seviyesine kadar dalgalanabilir" dedi.
GRAM ALTININ FİYATI
Alış: 2.782,73
Satış: 2.783,05
CUMHURİYET ALTININ FİYATI
Alış: 18.253,00
Satış: 18.429,00
ÇEYREK ALTININ FİYATI
Alış: 4.576,00
Satış: 4.624,00
YARIM ALTININ FİYATI
Alış: 9.123,00
Satış: 9.243,00