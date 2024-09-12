Kritik Verilerin Ardından Gelen Rekor! Altın Tarihi Zirvesini Gördü!

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,5 ile beklentilere paralel artış gösterdi. Avrupa Merkez Bankası (ECB) da, mevduat faiz oranını 25 baz puan, ana refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini 60'ar baz puan indirdi.

Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimi ve ABD'de enflasyon verilerinin ardından Fed'den faiz indirimi beklentisinin devkorunmasıyla altın fiyatlarında yükseliş yaşandı.

Altının ons fiyatı 2 bin 551 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ons fiyatında günlük yükseliş yüzde 1.4 oldu. Yurt içinde de gram altın 2 bin 805 liraya kadar çıktı.