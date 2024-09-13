Emeklilere Üç Ayrı Zam Düzenlemesi! Detaylar Belli Oldu

Emekliye zam için Ocak ayında üç ayrı düzenleme devreye girecek. Emekli maaşı için enflasyon artışı yapılırken refah payı da eklenecek. Ayrıca en düşük emekli maaşı da değişecek. Memur emeklileri ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı alacak.

EMEKLİ ZAMMI İÇİN 6 AYLIK ORAN ÖNEMLİ

Milyonlarca emekli ve memur ile işçiler Ocak ayında yapılacak ücret artışlarını merak ediyor. Emekliler enflasyon rakamları ile zam alırken işçiler ise Asgari Ücret tespit Komisyonu'nun toplantılarını bekleyecek. Emekli ve memur zammı rakamını son 6 aydaki enflasyon oranları belirliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 3.23 olarak açıklamıştı. Ağustos'ta ise enflasyon yüzde 2.47 çıktı.

Merkez Bankası, 2024 yıl sonu enflasyonunu yüzde 38 olarak öngörürken, tahmin aralığının üst bandını ise yüzde 42 olarak açıkladı.

Eğer 2024 enflasyonu yüzde 38 olarak gerçekleşirse, ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı yüzde 10.64 olarak gerçekleşecek. Yüzde 42'lik bir orana ulaşılması halinde ise emekliye zam oranı yüzde 13.84'ü bulacak. Orta Vadeli Program'da ise yüzde 41.5 oranında bir yıl sonu enflasyonu tahmini çıktı. Buna göre de 6 aylık oran yüzde 13.44 olacak. Memur zammı ise yüzde 9.31 gerçekleşecek.

EMEKLİ ZAMMI HESABINA REFAH PAYI EKLENEBİLİR

Ocak ayında enflasyon kesinleştikten sonra bu oranlara ilave refah payı eklenmesi de gündemde. Buna göre artış oranları memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri için eşitlenebilir. Refah payı ile birlikte tüm emeklilerin artış oranlarının yüzde 20'yi bulması bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DA DEĞİŞEBİLİR

Zam oranlarının dışında en düşük emekli maaşı ile ilgili de beklentiler güçlendi. Temmuz ayında 10 bin liradan 12.500 TL'ye çıkartılan en düşük emekli maaşının Ocak ayında enflasyonun kesinleşmesinden sonra artırılması gündemde

Eğer değişiklik olmaz ise yine 11 bin TL ve altında kök maaşı olanların sıfır zam tehlikesiyle karşılaşacağı öngörülüyor. Bunun da önüne geçmek için taban maaşların da zam oranları kadar artırılması bekleniyor. Bu durumda refah payı hariç tutulduğunda taban aylıklar yüzde 13.44 oranındaki artışa göre 14 bin 180 TL'ye çıkıyor. Bu durumda taban aylıkların yani en düşük ödenen emekli aylıklarının 14-15 bin TL bandına çekilmesi söz konusu olacak.

SEYYANEN ÖDEME YAPILIYOR

Taban maaş uygulaması düşük aylık alan emekliler için yapılıyor. Kök aylıkları düşük olan emeklilerin aldığı rakamlar belirlenen taban maaşa tamamlanıyor.



Aradaki fark Hazine tarafından seyyanen ödeme olarak hesaplara yatırılıyor. Ancak 6 aylık artışlar kök aylıklara yapılıyor. Ek ödeme rakamıyla birlikte ortaya çıkan aylık taban maaştan düşük ise seyyanen destek veriliyor.