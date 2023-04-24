Piyasalarda son durum: Dolar/TL'de faiz beklentisi!
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay faiz artışına kesin gözüyle bakılırken dolar/TL yatay seyrini sürdürdü.
Geçen hafta sözle yönlendirmelerde bulunan Fed üyelerinin, büyük oranda "şahin" duruşlarını koruması üzerine, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın gelecek ay 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılmaya başlandı.
Bu gelişmelerle dolar/TL, haftaya yatay başlamasın ardından önceki kapanışın hemen üzerinde 19,4080'den işlem görüyor.
Cuma günü 19,39-19,41 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 19,4044'ten tamamlamıştı.
DOLAR ENDEKSİ DENGELENDİ
Dolar endeksi önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 101,8 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 değer kaybıyla 1,0980'den alıcı buluyor.
Kaynak: Gerçek Gündem
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