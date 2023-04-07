Piyasalarda son durum: Dolar/TL'de ABD etkisi! (7 Nisan 2023)
ABD'de yavaşlama eğilimine giren iş gücü piyasasıyla varlık fiyatlarında yön arayışı devam ederken dolar/TL, yeni güne sınırlı yükselişle başladı.
ABD'de yavaşlama eğilimine giren iş gücü piyasasıyla varlık fiyatlarında yön arayışı devam ederken, bugün açıklanacak istihdam raporundaki verilerin varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.
Söz konusu gelişmelerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına ilişkin beklentiler üzerinde de etkili olması beklenirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın gelecek ay yüzde 55 ihtimalle faiz artışlarını sonlandıracağı öngörüsü öne çıkmaya başladı.
DOLARDA SON DURUM
ABD ekonomisinde beklenenden daha sert bir yavaşlama ihtimali yatırımcıları tedirgin edergen dolar/TL, önceki kapanışının hemen üzerinde 19,2600'dan işlem görüyor.
Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 19,2558'den tamamlamıştı.
DOLAR ENDEKSİ DENGELENDİ
Dolar endeksi, şu sıralarda 101,5 ile önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,0920'den alıcı buluyor.
Kaynak: Gerçek Gündem