Altın fiyatlarında 'sindirme' etkisi: Gram altın, çeyrek altın ne kadar? (7 Nisan 2023)

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay yüzde 55 ihtimalle politika faizini sabit bırakmasını, yüzde 45 ihtimalle ise, 25 baz puanlık faiz artışı yapacağı yönünde odaklanmaya başladı.

Öte yandan ABD artan resesyon sinyalleri, güvenli liman alımlarıyla altın fiyatlarını destekledi.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmelerle birlikte gram altın, yeni güne bin 243 TL seviyesinde başladı.

Dün, güne bin 248 TL'den başlayan gram altın fiyatı, ons fiyatına paralel değer kaybederek günü bin 243 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 40 lira, Cumhuriyet altını da 8 bin 250 liradan satılıyor.

LONDRA VE NEW YORK BORSASI KAPALI

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,66 düşüşle 2.007 dolardan günü tamamladı.

Bugün, Londra ve New York borsasının kapalı olması nedeniyle altının onsunda işlem gerçekleşmiyor.

Kaynak: Gerçek Gündem